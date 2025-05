“Un segno concreto di appartenenza alla comunità”: il 21 giugno torna “Campi a tavola”. Quattro i menù

CAMPI BISENZIO – Un gradito ritorno: è quello, dopo qualche anno di pausa, di “Campi a tavola”, la cena all’aperto che sabato 21 giugno, a partire dalle 20, animerà via Santo Stefano e tutto il centro storico di Campi Bisenzio. Organizzata con il patrocinio e il contributo del Comune di Campi Bisenzio, in collaborazione con Unicoop Firenze sezione soci di Campi Bisenzio, ChiantiBanca e le associazioni del territorio, “Campi a tavola”, si legge in una nota, “punta a coinvolgere l’intera comunità, rafforzando la rete di relazioni tra cittadini e realtà associative. Una vera e propria festa del territorio, che propone quattro diversi menù pensati per soddisfare gusti ed esigenze differenti — compresa un’opzione dedicata ai celiaci — e che includono anche il tradizionale piatto a base di pecora, tipico della cucina campigiana”. Questi i menù disponibili: Rucellai (penne alla pecora, arista, fagioli, campigianina), Strozzi (penne alla carrettiera, arista, fagioli, campigianina), Montalvo (penne alla carrettiera, fagioli, verdure miste, dolce), Celiaco (menù a scelta con prodotti per celiaci).

“Abbiamo fortemente voluto il ritorno di questa iniziativa – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – perché riteniamo che Campi abbia bisogno di momenti di socialità autentica e partecipata. Ritrovarsi nelle strade del centro storico per condividere un momento come questo rappresenta non solo un gesto di convivialità, ma anche un segno concreto di coesione e appartenenza alla nostra comunità. Se a tutto questo si aggiunge una finalità solidale, il valore dell’iniziativa diventa ancora più significativo. Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, grazie ai quali è possibile dare vita ad eventi come questi e che rappresentano un supporto fondamentale per il nostro tessuto sociale”. Anche l’assessore allo sviluppo economico Daniele Matteini mette in risalto l’importanza dell’iniziativa: “Rappresenta una testimonianza concreta di quanto sia preziosa la collaborazione fra istituzioni, associazioni e cittadinanza attiva. Non si tratta solo di una cena all’aperto, ma di un momento di aggregazione che restituisce centralità al senso di comunità”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’invito dell’amministrazione comunale a collaborare per riproporre alla cittadinanza questo evento – ha spiegato Franca Frati, presidente della sezione soci Coop di Campi Bisenzio – che coinvolge anche le tante associazioni di volontariato. È bellissimo vedere oggi così tante persone presenti: speriamo, e siamo certi, che sarà un grande successo”. “Siamo contenti di contribuire a un evento che porta con sé un forte senso di comunità e convivialità, – ha aggiunto Damiano Bonifacio, direttore della filiale di ChiantiBanca di Campi Bisenzio – sostenere iniziative come questa significa investire nel benessere sociale del territorio e rafforzare i legami che uniscono le persone”. Il contributo per partecipare alla cena è di 20 euro per gli adulti, mentre per i bambini fino a 12 anni è previsto un prezzo ridotto di 12 euro. I biglietti possono essere acquistati presso il Teatrodante Carlo Monni, così come nei circoli, nelle associazioni e in diverse attività commerciali del territorio che hanno aderito all’iniziativa. I punti vendita dei biglietti saranno riconoscibili grazie a una locandina esposta all’ingresso con la scritta “Qui il tuo biglietto”, per rendere facile e immediato l’acquisto da parte di tutti i cittadini. Per qualsiasi informazione è possibile inviare una e-mail all’indirizzo campiatavola@gmail.com oppure telefonare al numero 351 3283811.