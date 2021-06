Un serbatoio per l’antincendio a Monte Morello

SESTO FIORENTINO – Era il 1994 quando sul Monte Acuto si sviluppò un vasto incendio mettendo a dura prova il lavoro dei volontari anticendio e dei vigili del fuoco impegnandoli, anche con elicotteri, a lungo nelle operazioni di spegnimento. Da quell’esperienza maturò una necessità: poter disporre di un serbatoio di acqua a portata di mano in caso d’incendio, una grande vasca a Monte Morello. E così alla fine le istituzioni decisero di costruirlo e domani, 27 giugno sarà inaugurato il serbatoio anticendio nel piazzale Fonde dei Seppi.

“A contribuire alla realizzazione di questo serbatoio è stata l’associazione La Racchetta il cui responsabile dell’epoca presentò un’istanza al Comune per la costruzione di una grande vasca per l’antincendio – racconta il responsabile de La Racchetta di Sesto Fiorentino Gianni Panunzi – avere un serbatoio come quello della Fonte dei Seppi permette di intervenire con velocità in caso di incendio boschivo”.

In caso di incendio boschivo, speiga Panunzi “i primi ad intervenire sono le associazioni antincendio e spesso sono proprio i volontari che bene conoscono il luogo. L’importanza del volontariato è anche questo: svolgere un’attività con passione per il proprio territorio”.

Il serbatoio è stato costruito ma per fortuna per adesso non è stato utilizzato, è in grado di contenere 75mila litri di acqua. “In caso di incendio boschivo – spiega Panunzi – vengono usate anche le vasche mobili di circa 3 metri di diametro, ma l’allestimento della vasca mobile richiede tempo facendo perdere minuiti preziosi nello spegnimento del fuoco”.

La Racchetta di Sesto Fiorentino conta 125 volontari di cui una quarantina abilitati per l’anticendio boschivo, ed è dotata di 4 mezzi tra cui anche un’autobotte.

L’inaugurazione avverrà domani 27 giugno alle 10 e vedrà glli interventi degli assessori regionali Stefania Saccardi e Monia Monni, del consigliere delegato alla protezione civile della Città Metropolitana Firenze Massimo Fratini, di Letizia Perini consigliere delegato all’ambiente della Città Metropolitana Firenze, Luigi Bartolozzi comandante Gruppo Carabinieri Forestale Firenze, dell’assessore del Comune di Sesto Diana Kapo e di Marcello Ramalli vice presidente Coordinamento volontario Toscana Aib.