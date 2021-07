Un sito Internet tutto nuovo per il Comune di Signa. Il sindaco Fossi: “Vogliamo una comunicazione più diretta con i cittadini”

SIGNA – E’ on line da pochi giorni il nuovo sito istituzionale del Comune di Signa (www.comune.signa.fi.it). “Un servizio che favorisce e agevola il rapporto con i cittadini – si legge in una nota – e grazie al quale le procedure amministrative strizzano l’occhio alla digitalizzazione. Una struttura semplice e intuitiva, fatta per un’agile navigazione […]

SIGNA – E’ on line da pochi giorni il nuovo sito istituzionale del Comune di Signa (www.comune.signa.fi.it). “Un servizio che favorisce e agevola il rapporto con i cittadini – si legge in una nota – e grazie al quale le procedure amministrative strizzano l’occhio alla digitalizzazione. Una struttura semplice e intuitiva, fatta per un’agile navigazione del cittadino”. Sito che è stato presentato questa mattina in Comune dal sindaco Giampiero Fossi, dall’assessore alla comunicazione Gabriele Scalini e da due delle persone che hanno formato il “team” che ha portato appunto al nuovo sito: Giulia Conforti ed Emilio Spinicci (insieme a loro anche Valentina Fantozzi e Valentina Bagnoli).

“Il primo periodo sarà quello dell’ottimizzazione per permettere a tutti di approcciarsi al nuovo sito e migliorarlo in alcune parti, – ha detto il sindaco Fossi – quello che più premeva all’amministrazione comunale era passare a uno strumento più performante e operativo che riduca le distanze con il cittadino e favorisca la digitalizzazione di molte pratiche. Uno strumento utile a dare risposte, a raccogliere in modo funzionale i servizi erogati dal Comune e a promuovere le attività dell’ente e le bellezze del territorio”.

In Home Page la suddivisione principale nelle grandi aree del sito: Comune – Aree Tematiche – Servizi – Vivere Signa – Amministrazione Trasparente, e ben visibili le Ultime Notizie e i contatti degli uffici: “La realizzazione del nuovo sito è stato un lavoro lungo e radicale che è andato ad incidere sia sulla struttura hardware che software del sito del Comune di Signa, – ha aggiunto l’assessore Scalini – non solo tutta l’architettura è stata progettata in maniera agile e intuitiva ma la macchina su cui è ospitato il sito è nuova ed estremamente performante, questo permette di navigare nel nuovo sito in maniera estremamente rapida e supera definitivamente la lentezza di accesso degli anni passati. L’altra caratteristica innovativa è anche il fatto che il nuovo sito, molto più semplice nella sua gestione, consentirà progressivamente a tutti i settori di gestirlo autonomamente con estrema rapidità”.

Il nuovo sito è probabilmente una delle tessere più significative di un progetto molto articolato del Comune finalizzato a rendere la comunicazione e l’accesso alle funzioni fondamentali del Comune sempre più veloce ed efficiente: “Gli altri elementi sono costituiti dai certificati anagrafici on line (che da febbraio sono stati più di 300) e dal Sue (Sportello unico dell’edilizia); ai quali, nei prossimi mesi, verranno aggiunti anche nuovi servizi, – prosegue l’assessore – la nuova gestione della pagina Facebook (che attualmente ha aggiornamenti quotidiani sulle principali attività del Comune). Oltre a questo è in ultimazione l’apertura di due nuovi canali: quello WhatsApp e la pagina Instagram. Altri elementi significativi, in corso di ultimazione, riguardano l’allestimento del nuovo sportello polifunzionale e la realizzazione di una serie di punti di accesso Wi-Fi liberi che riguarderanno piazza della Stazione, piazza della Repubblica, la biblioteca Boncompagno da Signa, il Parco dei Renai e il Giardino del Crocifisso”.

Il quadro si completa con la realizzazione sul territorio dell’infrastruttura FTTH, che permette già a molti signesi di usufruire di Internet ultra rapido: “Una trasformazione radicale che rende il Comune sempre più veloce ed efficiente e che è stata possibile grazie ad un grande impegno del personale del Comune”, conclude il sindaco Fossi.