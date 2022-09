Un sottopasso ferroviario fra il ponte sull’Arno e via Arte della paglia: approvato il progetto

SIGNA – E’ stato approvato dalla giunta il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario. “Un progetto funzionale al completamento della viabilità locale – si legge in una nota – e con il quale viene data risposta alle annose problematiche legate al traffico all’interno del centro abitato di Signa”. […]

SIGNA – E’ stato approvato dalla giunta il Documento di fattibilità delle alternative progettuali per la realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario. “Un progetto funzionale al completamento della viabilità locale – si legge in una nota – e con il quale viene data risposta alle annose problematiche legate al traffico all’interno del centro abitato di Signa”. “Un progetto con il quale restituiamo via Roma ai cittadini, – commenta il sindaco Giampiero Fossi – intendiamo dimezzare i flussi viari sull’arteria principale riportando via Roma a senso unico (direzione Campi Bisenzio-Lastra a Signa) e recuperare spazi per azioni di rigenerazione urbana e penso in prima istanza alla realizzazione di parcheggi e all’ampliamento di marciapiedi. Un’opera che, grazie al collegamento diretto fra il Ponte e via Arte della paglia, porterà una distribuzione più razionale del traffico, favorirà la vivibilità della zona e tenderà a incentivare la mobilità dolce all’interno del centro urbano”.

L’attuale configurazione viaria del centro abitato di Signa risulta infatti caratterizzata dalla presenza di un asse principale – via Roma – che, tramite via dello Stadio, collega il Ponte a Signa con l’area commerciale della Coop, in corrispondenza di via Argine Strada. E’ su tale asse che si innesta la gran parte della viabilità locale dove spesso si verificano congestioni e rallentamenti. Grazie alla realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario si avrà un collegamento diretto fra il Ponte (via Gramsci) e via Arte della paglia – sfruttando gli spazi del parcheggio Scambiatore. Un’operazione che garantirà a cittadini e commercianti la piena ripresa della vivibilità del centro urbano di Signa.

“Un progetto che è risultato di un ottimo lavoro svolto dai tecnici e di un confronto con Ferrovie dello Stato, – spiega l’assessore allo sviluppo economico Enrico Rossi – il dialogo con Ferrovie ci ha permesso di avere indicazioni importanti che garantiranno la tutela della tratta ferroviaria Firenze-Pisa, assai frequentata. Non si tratta assolutamente di un lavoro da adottare in alternativa alla realizzazione del nuovo ponte sull’Arno – opera che deve andare avanti per il benessere del territorio e di tutta l’area metropolitana. Parliamo però di una soluzione aggiuntiva che andrà a fluidificare il traffico e agevolerà le relazioni fra le parti di Signa, un’opera che certamente favorirà le attività commerciali del centro abitato e porterà possibilità di sviluppo per tutto il territorio”.

“Con l’atto approvato abbiamo compiuto un passo decisivo scegliendo la soluzione progettuale di minor impatto ambientale ed economico e soprattutto di maggiore efficienza trasportistica, – dice l’assessore alle opere pubbliche Andrea Di Natale – si tratta di un lavoro importante per la viabilità interna al nostro Comune ma anche di forte interesse regionale dato il collegamento diretto con il ponte. Rispetto a quanto anticipato dal sindaco e dall’assessore Rossi, voglio anche sottolineare il ruolo centrale che questo intervento riveste nell’operazione di congiunzione fra le piste ciclabile esistenti e in corso di realizzazione: il tracciato unirà infatti la ciclovia dell’Arno con i Renai, quindi sia con la ciclovia della Paglia che con il resto della ciclovia dell’Arno già esistente. Si delinea così un anello pedociclabile che abbraccia gran parte del territorio di Signa e che affiancherà i principali percorsi viari”.

“Prevista entro un paio di mesi l’approvazione del progetto preliminare ed entro il 2023 l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, che ad oggi stima un investimento di circa 8 milioni di euro per la realizzazione del sottopasso e del collegamento a senso unico, – conclude l’assessore Di Natale – la parte di progettazione è già completamente finanziata fino all’esecutivo, grazie al contributo di 500.000 euro della Regione; dovremo quindi reperire i fondi per la realizzazione dell’opera ma la fattibilità e l’importanza di questo intervento siamo certi ci permetteranno di ottenere le risorse necessarie”.