Un tappeto verde e un impianto tutto nuovo: il Comune consegna le chiavi dello stadio alla Lanciotto

CAMPI BISENZIO – La chiusura di un cerchio ma soprattutto l’inizio di un nuovo ciclo. Un ciclo che, sotto la guida del presidente Giancarlo Cerbai, consente alla Lanciotto Campi Bisenzio di porsi degli obiettivi ambiziosi. A maggior ragione dopo che, nella giornata di ieri, c’è stata la consegna ufficiale delle chiavi dell’impianto sportivo di via del Tabernacolo da parte dell’amministrazione comunale alla dirigenza rossoblu. Un impianto completamente rimesso a nuovo e con un “tappeto verde” in erba sintetica che invogliava tutti i presenti a mettersi a rincorrere un pallone, come dei ragazzini. Tutto questo per un investimento, come ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici, Lorenzo Loiero, di 750.000 euro, che “ha consentito – ha detto Loiero – la riqualificazione di tutta l’area, che adesso può “godere” anche della Bretella di Capalle da poco inaugurata. Quello che consegniamo alla Lanciotto è un impianto all’avanguardia, moderno e che può disporre di tutti gli strumenti necessari perché una società importante come quella di Campi Bisenzio possa compiere un ulteriore salto di qualità”. I lavori erano iniziati a luglio dell’anno scorso e a novembre, in pratica, erano già conclusi. Poi, lo stop, anche in conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso, fino a ieri. Fino alla consegna delle chiavi in una giornata di sole e con un pallone che, alla fine, sul manto erboso è corso per davvero, anche se per pochi secondi. E anche il sindaco Emiliano Fossi (era presente anche il consigliere delegato allo sport, Alessandro Consigli) ha voluto sottolineare la cosa con un post su Facebook: “Abbiamo consegnato le chiavi del nuovo impianto della Lanciotto. Manto sintetico, più verde e strutture completamente rinnovate. Non vedo l’ora che famiglie, bambini e sportivi possano godersi questo spazio meraviglioso, che riqualifica una zona cittadina in grande crescita”. Insomma, “Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questo particolare che si giudica un giocatore…”.