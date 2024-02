Un tavolo a sostegno di lavoratori e imprese dopo l’alluvione, assessore Matteini: “Ristori in ritardo, manca chiarezza”

CAMPI BISENZIO – Un tavolo di confronto fra l’amministrazione comunale, le associazioni datoriali e le organizzazioni sindacali. E’ quello che si è tenuto nei giorni scorsi “con l’obiettivo – si legge in una nota del Comune – di condividere le richieste e le istanze da presentare alla Regione e al Governo , a sostegno della popolazione, del mondo del lavoro e delle imprese. Quello che è stato evidenziato da entrambe le parti è stata la totale assenza del Governo in merito agli interventi a sostegno dei lavoratori e delle aziende delle zone colpite dall’alluvione di novembre. “A oggi manca chiarezza sui ristori che dovrebbero arrivare e che già sono ampiamente in ritardo – ha detto l’assessore Daniele Matteini – mentre le proroghe fiscali concesse di pochi giorni previste dal Governo sono state totalmente inadeguate e insufficienti a garantire un supporto alle imprese”. Un altro aspetto emerso dal Tavolo è la mancanza dell’ introduzione della Cassa integrazione straordinaria, come avvenuto in Emilia Romagna, attraverso un decreto che prevedesse un ammortizzatore sociale unico per tutti i settori che non gravasse sulle imprese stesse come strumento estensivo per rispondere ai problemi che l’alluvione ha creato sul versante occupazionale, compreso il caso di tutti quei lavoratori che, avendo visto distrutti i propri mezzi di trasporto, si sono trovati nei giorni seguenti all’evento impossibilitati nel raggiungere il luogo di lavoro”.