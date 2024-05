“Un territorio con grandi potenzialità, facciamolo rinascere”: Signa al Centro si presenta. Tutti i candidati

SIGNA – Al centro di una delle zone più nevralgiche del territorio signese, l’Indicatore, per mettere Signa al Centro. Presentata qui la quinta lista, delle sei complessive, nata a sostegno della candidatura a sindaco di Monia Catalano per la coalizione “La Signa che vorrei”. Un punto di confine tra più frazioni, come sottolineato dal capolista […]

SIGNA – Al centro di una delle zone più nevralgiche del territorio signese, l’Indicatore, per mettere Signa al Centro. Presentata qui la quinta lista, delle sei complessive, nata a sostegno della candidatura a sindaco di Monia Catalano per la coalizione “La Signa che vorrei”. Un punto di confine tra più frazioni, come sottolineato dal capolista Luca Tognarelli,”San Piero a Ponti, Sant’Angelo a Lecore e San Mauro, luoghi abbandonati dall’amministrazione comunale e che, per questo, chiedono una maggiore attenzione da parte di chi governerà Signa nei prossimi cinque anni”. Un appuntamento, quello di ieri sera, voluto anche per parlare di riformismo ed Europa, oltre che di degrado e sicurezza dei territori, grazie alla presenza di Massimo Mattei, responsabile enti locali Italia Viva nel Comune di Firenze, e Rosa Maria Di Giorgi, candidata invece alle elezioni europee sempre per Italia Viva.

Tanti i temi toccati, mettendo sempre al centro gli enti locali e “la necessità – ha detto Di Giorgi – di semplificare le relazioni fra questi e i cittadini”. Mentre Massimo Mattei ha voluto evidenziare l’importanza di una figura civica, candidata a sindaco, come Monia Catalano, “la sintesi e l’espressione migliore per rompere un sistema di potere che ha fatto il suo tempo”. E un obiettivo comune, come ribadito da entrambi, quello di provare “a ricreare un centro forte fra i vari schieramenti politici oggi in campo e nel quale Monia Catalano ha tutte le caratteristiche per farne parte”.

“Il cambiamento – ha detto la candidata sindaco – non deve più spaventarci. Quello che stiamo costruendo in vista delle prossime elezioni amministrative è un progetto che abbraccia tutto l’arco partitico e per questo innovativo. Signa è un Comune che ha delle grandi potenzialità e per far rinascere il territorio dobbiamo partire dalle cose semplici, quelle che riguardano in prima persona i cittadini, la sicurezza e il decoro urbano”. Sedici i candidati: Luca Tognarelli, Daniele Vestri, Bruno Balli, Maurizio Filianoti, Lorenzo Mossuto, Pasquale Esposito, Niccolò Larturo, Davide Colella, Melissa Oreto, Maila Paoli, Diletta Filianoti, Irene Mazzoni, Carmela La Monica, Patrizia Mugnaioli, Salvatore Fede e Andrew Lo Vasco.