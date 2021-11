Un video struggente di Mery e Roberto racconta il Togo e l’associazione The Precious Hands

SESTO FIORENTINO – Sono mani preziose quelle che negli anni hanno accolto bambini in difficoltà, hanno costruito ospedali e hanno raccolto i fondi necessari per portare non solo emozioni, ma anche progetti sanitari in Togo, nei villaggi dove adulti e bambini crescono tra mille difficoltà. Le mani preziose sono quelle di The Precious Hands “impegnarsi […]

SESTO FIORENTINO – Sono mani preziose quelle che negli anni hanno accolto bambini in difficoltà, hanno costruito ospedali e hanno raccolto i fondi necessari per portare non solo emozioni, ma anche progetti sanitari in Togo, nei villaggi dove adulti e bambini crescono tra mille difficoltà. Le mani preziose sono quelle di The Precious Hands “impegnarsi per non diventare indispensabili” come l’associazione scrive nella sua presentazione, ma le mani preziose sono quelle dei volontari che portano avanti progetti e si impegnano a raccogliere aiuti per consegnare ai bambini dei villaggi poveri, un futuro fatto di istruzione e sanità, oltre che di abbracci. Mery Coscarelli e Roberto Sessoli sono due rappresentanti dell’associazione, impegnati da anni ad aiutare chi soffre e venerdì 5 novembre nei locali dell’Auser in via Pasolini, insieme all’associazione Ex Libris, hanno presentato un emozionante e suggestivo video sulla loro esperienza di volontari dell’associazione. Le immagini del video baciate dal racconto tenero e profondo di Mery ci ha condotti come per magia all’interno dei villaggi senza strade e senza case, dove gli spazi si disegnano solo con i giochi dei bambini, con il lavoro delle donne, con quello degli uomini. Un video intenso e struggente fatto di abbracci e sorrisi, di occhi illuminati e di una nuova costruzione ampia e bianca, la nuova ala di un ospedale che mani preziose sono riuscite a costruire.