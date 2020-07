Un volto tutto nuovo per la Polisportiva Colli Alti. Marzia Grossi entra nello staff

SIGNA – Un volto tutto nuovo. E’ quello che si sta dando la Polisportiva Colli Alti che nei giorni scorsi ha organizzato un evento per rendere omaggio a Marzia Grossi (ex nazionale azzurra di tennis) “che è entrata a far parte del nostro staff – spiegano dalla Polisportiva – e festeggiare in questo modo il […]

SIGNA – Un volto tutto nuovo. E’ quello che si sta dando la Polisportiva Colli Alti che nei giorni scorsi ha organizzato un evento per rendere omaggio a Marzia Grossi (ex nazionale azzurra di tennis) “che è entrata a far parte del nostro staff – spiegano dalla Polisportiva – e festeggiare in questo modo il nuovo percorso che ha portato alla nomina di un nuovo presidente e di un nuovo consiglio”. Questo il nuovo consiglio: presidente Marco Tabani, vice-presidente Alessandro Tomberli, consiglieri Davide Tomberli, Marco Fusi e Andrea Becagli. Consiglio che “ringrazia il presidente uscente Guglielmo Gheri e Dario Colzi per il grande lavoro svolto. Il nuovo staff punta a dare in gestione la zona bar a un gruppo pieno che abbia voglia di fare e idee da sviluppare sia per l’ambiente del tennis che per la comunità dei Colli Alti. Da parte nostra un ringraziamento speciale ai circa 200 presenti e ai rappresentanti dell’amministrazione comunale guidati dal sindaco Giampiero Fossi“. Nel corso della serata si sono “sfidati”, in una partita di doppio, la stessa Marzia Grossi e il fratello Elia, anche lui con un passato di prestigio, punte di diamante del tennis non solo nella Piana, e la coppia formata da Baccini e Bettini, entrambi del circuito toscano e nazionale nel doppio.