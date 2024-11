Una “30 ‘n piana” di successo a Campi Bisenzio: 700 iscritti, vincono Ghergut (con doppio record) e la Girleanu

CAMPI BISENZIO – Circa 700 atleti (con sold-out e iscrizioni che erano state chiuse anticipatamente già ad inizio settimana) per la quarta edizione della gara podistica “30 ‘n piana” con partenza e arrivo in piazza Dante nel centro di Campi Bisenzio per l’organizzazione di Atletica Campi e Atletica Campi Run sotto l’egida dell’Uisp Comitato di […]

CAMPI BISENZIO – Circa 700 atleti (con sold-out e iscrizioni che erano state chiuse anticipatamente già ad inizio settimana) per la quarta edizione della gara podistica “30 ‘n piana” con partenza e arrivo in piazza Dante nel centro di Campi Bisenzio per l’organizzazione di Atletica Campi e Atletica Campi Run sotto l’egida dell’Uisp Comitato di Firenze e il contributo del Comune di Campi Bisenzio, evento nato come opportunità di rifinire la preparazione in vista della Firenze Marathon che si corre l’ultimo fine settimana di novembre. Presente al via il sindaco Andrea Tagliaferri, con l’assessore allo sport Simona Pizzirusso, che ha presenziato fino al termine della manifestazione e ha effettuato le premiazioni. La manifestazione è stata denominata come edizione 2023-2024, in simbolico segno di continuità perché lo scorso anno “saltò” a poche ore dal via per l’alluvione che aveva colpito Campi Bisenzio, la Piana fiorentina e il territorio circostante.

Ha vinto la gara, con doppio record, Emanuel Daniel Ghergut, dell’Atletica Calenzano che ha completato il percorso di 30 chilometri tutto pianeggiante che ha attraversato i Comuni di Campi Bisenzio e Signa in un’ora 43’25” migliorando il miglior tempo che nel 2022 era stato stabilito da Carmine Salvia che vinse in 1:45’07”. Ghergut ha stabilito anche il miglior crono di sempre anche al passaggio della distanza della mezza maratona, coprendo i 21 km e 97 metri in 1:13’29” (1:14’15” il precedente riferimento, sempre di Salvia, ma dell’edizione 2021). Ghergut ha corso la gara in preparazione della maratona di Valencia, ma non si sa ancora se l’evento si terrà per l’evento alluvionale che ha colpito in queste ore quell’area della Spagna, e l’atleta di Calenzano potrebbe quindi dirottare la sua preparazione puntando alla maratona di Reggio Emilia. Al secondo posto della classifica finale, nella medesima posizione per la terza edizione consecutiva, il compagno di squadra Samuele Oskar Cassi (in 1:44’59”). Terzo Lorenzo Castro del GS Maiano, superato da Cassi solo sul rettilineo finale dopo una gara corsa sempre in coppia ad in seguire il battistrada. Castro ha completato i 30 km in 1:45’04” e quindi anche lui, come Cassi, ha corso sotto il vecchio record.

Fra le donne si impone in 2:05’19” Roxana Maria Girleanu del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane, che era stata seconda nell’ultima edizione corsa, quella del 2022. Ha preceduto Elisa Parrini della Podistica Ellera che ha chiuso in 2:07’18”. Sul podio, terza, anche Ilaria Tedesco dell’Atletica Vinci (2:08’26”). Primo dei Veterani Lorenzo Fantoni dell’Aurora Montale, 13° assoluto, in 1:57’05”; primo Veterano Argento, Giovanni Masini, 43° assoluto in 2:07’10”; prima Veterana, Arianna Bini de La Fontanina, 4° donna e 93° assoluta in 2:16’01”; prima Veterana Argento Angela Cianfanelli del G.P. Fratellanza Popolare Grassina, 41° tra le donne, in 2:47’37”.

Importanti i contributi della Protezione Civile, della Misericordia e della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio, di quella di Signa, della Fratellanza Popolare di San Donnino, della Sezione di Firenze dell’Associazione Volontari Carabinieri, di LP Nucci prodotti alimentari per il pacco gara, del negozio Il Campione che ha premiato i due vincitori assoluti con un buono per acquisto di scarpe del valore di 250 euro, degli oltre 70 volontari delle due società organizzatrici, dei giudici di gara Uisp, di Evodata che ha curato le classifiche consultabili al link https://www.endu.net/it/events/%27n-piana/results. Regalami un sorriso di Piero Giacomelli ha realizzato invece il servizio fotografico con oltre 25mila foto caricate: https://www.regalamiunsorriso.it/30%20N%20PIANA_gara-1018049—48-1.html. Sul canale YouTube della Toscana Atletica Jolly il video dell’evento (https://www.youtube.com/live/8YLd6fpMs54?si=oQIkJjKgxTjnH-0u). Il prossimo appuntamento organizzativo su strada per l’Atletica Campi, sarà a gennaio con il Trofeo Sanmartinese-Martiri di Valibona con partenza e arrivo allo Stadio Zatopek; stadio Zatopek che ospiterà nei prossimi giorni, sempre a cura dell’Atletica Campi, eventi e gare di campestre scolastiche e Fidal relative al settore giovanile.