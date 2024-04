Una call per valorizzare l’artigianato artistico toscano negli spazi del Vecchio Conventino

FIRENZE – Valorizzare e promuovere il comparto dell’artigianato artistico toscano, questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa da Comune di Firenze e Regione Toscana. Palazzo Vecchio ha pubblicato il bando che selezionerà il progetto migliore per promuovere il settore dell’artigianato toscano e dei suoi attori all’interno del complesso del Vecchio Conventino di Firenze che diventerà un vero e proprio Hub di riferimento dell’artigianato artistico regionale. La Regione Toscana metterà a disposizione un contributo complessivo di oltre 950.000 euro, a copertura dell’85% delle spese sostenute per il progetto, articolato per annualità, fino al 2026. Il Comune di Firenze, contestualmente, concederà al beneficiario, a titolo gratuito, gli spazi presso il complesso del Vecchio Conventino, in via Giano della Bella, e dei due appartamenti ad uso foresteria, con accesso da via Villani, a partire dal 5 maggio.

“Si tratta di un’azione importante a sostegno di tutto il comparto dell’artigianato artistico e tradizionale toscano, un’azione condivisa e promossa dal Comune e dalla Regione proprio per massimizzare la ricaduta sul territorio regionale, contribuire a creare un effetto leva e valorizzare le eccellenze dell’artigianato”, ha detto l’assessore al commercio e alle attività produttive Giovanni Bettarini, che ha aggiunto: “E’ pubblicato sulla rete civica il bando per trovare il progetto migliore. Sono stati mesi di grande lavoro ma è con grande soddisfazione che arriviamo verso la fine di un percorso che porterà nel cuore della città presso il complesso del Vecchio Conventino un Hub dell’artigianato di respiro regionale, favorendo l’introduzione e lo sviluppo di importanti elementi di innovazione”.

“L’idea di realizzare un Hub dell’artigianato artistico al Conventino per sostenere iniziative di promozione e di sviluppo del settore – ha aggiunto l’assessore regionale alle attività produttive Leonardo Marras – è un passo decisivo per consolidare, anche in futuro, il valore di queste produzioni di altissimo pregio su cui la Toscana si è sempre distinta a livello nazionale come Regione guida. La sinergia con il Comune di Firenze può esaltare queste attività e a beneficiarne saranno tutte le imprese, le botteghe e i maestri artigiani toscani che troveranno in questo luogo il punto di riferimento per ogni esigenza”.

Il bando, consultabile al link https://www.comune.fi.it/pagina/amministrazione-trasparente/sovvenzioni-contributi-sussidi-e-vantaggi-economici intende individuare un soggetto beneficiario della concessione ad uso gratuito del complesso del Vecchio Conventino, il quale dovrà sviluppare un progetto integrato, in grado di prevedere gli obiettivi e le azioni di seguito riportati: valorizzare le competenze specialistiche e innovative nel settore dell’artigianato artistico su tutto il territorio regionale; valorizzare il Complesso del Vecchio Conventino quale Hub di riferimento per l’artigianato artistico regionale; trasferire le competenze e il passaggio intergenerazionale dei mestieri artigiani e delle tecniche artistiche; favorire l’accesso delle imprese artigiane toscane all’innovazione; favorire e promuovere la formazione permanente, intesa come alta formazione professionale, specialistica, d’aggiornamento; fornire consulenza e supporto alla nascita nuove imprese o spin-off di imprese esistenti; favorire lo scambio fra artigiani e artisti locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la partecipazione a progetti europei; partecipare e promuovere iniziative di rivitalizzazione e valorizzazione del territorio regionale collaborando con le altre realtà locali della Toscana; favorire contaminazioni tra artigianato, arte, cultura e turismo; favorire contaminazioni tra tradizione e innovazione; attivare azioni di promo-commercializzazione dei prodotti dell’artigianato artistico toscano; promuovere iniziative ed eventi di interesse pubblico al fine di divulgare la cultura e la passione artigiana ad un target sempre più ampio e distribuito sul territorio regionale.

Sara Coseglia