Una commissione sulla Piana di Sesto, la proposta di ICS-Per Sesto Bene Comune

SESTO FIORENTINO – Creare una commissione consiliare straordinaria del consiglio comunale sulla Piana di Sesto. La proposta è presentata con una comunicazione da Maurizio Quercioli di Insieme Cambiamo Sesto Per Sesto Bene Comune.

Compito della commissione, si spiega in una nota del gruppo consiliare “analizzare la situazione attuale ed elaborare indirizzi di lavoro per gli amministratori”.

“Una commissione – si legge nella nota – che in questo ultimo anno approfondisca le tematiche, organizzi confronti con associazioni, comitati, forze economiche e sociali per istruire ipotesi e proposte avendo come obbiettivo la difesa e la promozione dei beni comuni e il miglioramento della qualità della vita nell’area. Nonostante le bocciature della magistratura a tutti i livelli di giudizio, si continua a riproporre da parte di forze economiche e politiche regionali e fiorentine, la vecchia idea della nuova pista per l’Aeroporto di Peretola. Consapevoli che non è sufficiente dire solo no, noi di Sesto Bene Comune-Insieme Cambiamo Sesto riteniamo necessario un complessivo approfondimento sull’uso di quel grande rettangolo di territorio sestese compreso tra le autostrade, l’attuale aeroporto e il limite urbano del nostro comune”.

“C’è bisogno di un confronto serio nella nostra città tra tutte le forze politiche, della cultura, della società, dell’economia e delle istituzioni – prosegue la nota – per definire idee e proposte per rendere quella fetta della Piana, parte effettiva della vita dei sestesi e dei cittadini di tutta l’area. Appare prioritario disegnare il nuovo parco e definire le funzioni all’interno di esso, le zone a parco naturale, le parti agricole, l’aspetto idrogeologico, i reperti archeologici, i collegamenti. In particolare il rapporto con il Polo scientifico (adesso che si fa ancora più grande con il Liceo e lo spostamento della facoltà di Agraria) e con la parte urbana di Sesto. Abbiamo proposto che tutto il Consiglio Comunale sia chiamato a contribuire a questo disegno che può rigenerare un’intera area e migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini”.