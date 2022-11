Una comunità energetica a Campi Bisenzio: giovedì 30 un incontro nel teatro parrocchiale di Santa Maria

CAMPI BISENZIO – Anche Campi Bisenzio si mobilita per la realizzazione di una comunità energetica sul territorio. E come primo passo, organizzato da un gruppo di cittadini, propone un incontro che si svolgerà domani, giovedì 30 novembre, presso il teatro parrocchiale di Santa Maria (via Lavagnini 28/a) a Campi Bisenzio con inizio alle 18. Un’opportunità […]

CAMPI BISENZIO – Anche Campi Bisenzio si mobilita per la realizzazione di una comunità energetica sul territorio. E come primo passo, organizzato da un gruppo di cittadini, propone un incontro che si svolgerà domani, giovedì 30 novembre, presso il teatro parrocchiale di Santa Maria (via Lavagnini 28/a) a Campi Bisenzio con inizio alle 18. Un’opportunità per capire come autoprodurre energia pulita e condivisa e combattere così il caro bollette. Ma soprattutto per scoprire come realizzare la prima comunità energetica a Campi Bisenzio. Saranno presenti l’assessore regionale all’ambiente Monia Monni e Simone Tartaro, ingegnere dell’Agenzia regionale recupero risorse.