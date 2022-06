Una delegazione di cavalieri in partenza per Lucca

CALENZANO – Una delegazione di cavalieri in partenza per un pellegrinaggio a Lucca in occasione della prima edizione di “Crocevia – Cavalcando i cammini”, organizzata dalla Fitetrec, sono stati salutati dal sindaco Riccardo Prestini. I cavalieri del Ranch La Chiusa rappresenteranno Calenzano per il Cammino di San Jacopo e si ritroveranno nella città toscana insieme […]

