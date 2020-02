SESTO FIORENTINO – Rifiuti abbandonati e questa volta la segnalazione che arriva da un lettore, mostra le foto dell’abbandono di scarti di vario genere in via dei Frilli e lungo la strada che conduce al Polo scientifico. In questa discarica improvvisata sono stati lasciati sacchi neri della spazzatura, oltre a materiale di vario genere di scarto.