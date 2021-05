Una “Divina vincita”: ripartono da Dante gli eventi del Centro Commerciale I Gigli

CAMPI BISENZIO – Riparte da Dante il Centro Commerciale I Gigli celebrando nel mese di maggio un doppio anniversario (quello del centro commerciale e quello del divino poeta) pieno di sorprese. Oltre al piacere di scoprire tutti i nuovi negozi e percorrere il recentissimo Cammin de’ Gigli, collegamento al primo piano tra la Corte Lunga e la Corte Tonda, o gustare un piatto tipico sulla Terrazza Natalini, o nelle aree dehors allestite all’esterno, i visitatori del Centro Commerciale potranno divertirsi ad “entrare” nell’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso di sapore dantesco, partecipando alla “Divina Vincita”, in collaborazione con il Museo Casa di Dante.

Con una spesa minima di 10 euro nei punti vendita del Centro Commerciale si potrà, infatti, ottenere una cartolina a scelta tra Inferno, Purgatorio e Paradiso e in base alla scelta effettuata si potranno vincere uno dei 378 premi in palio tra cui 3 Gigli Gift Card “dantesche” da 1.000 euro ciascuna, 159 biglietti di ingresso al Museo Casa di Dante di Firenze e tante altre Carte Regalo de I Gigli in modalità “instant win”. Con gli scontrini dei ristoranti e dei bar le cartoline raddoppieranno, così come aumenteranno le opportunità di vincere, un incentivo per rimettere in moto il settore della ristorazione, uno dei più colpiti dalle restrizioni anti contagio previste dalla pandemia. Del dantesco concorso si potranno chiedere informazioni anche ad Alexa, l’assistente vocale presente al Centro Commerciale I Gigli. Il concorso si svolgerà dal 24 maggio al 4 giugno e durante questo periodo i visitatori potranno incontrare stornellatori, rappresentazioni a tema e il “divin poeta” tanto da riportarli nell’atmosfera della Firenze dantesca.

Ma il fascino del poeta fiorentino diventerà anche fashion grazie alla partnership con Oji, noto marchio di abbigliamento di Prato e la creazione di T-shirt a tema Dante Alighieri, ovviamente in chiave Gigli, in una collezione “limited edition” disegnata appositamente per questo evento. Le T-shirt potranno essere acquistate sulla piattaforma online GigliShop&Shock e ritirate al Centro. Parte del ricavato delle magliette dantesche sarà destinato al Museo Casa di Dante. Una serie di appuntamenti presentati questa mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, e del sindaco di Campi, Emiliano Fossi.

“Il 24° anniversario de I Gigli – ha dichiarato Antonino D’Agostino, direttore del Centro Commerciale – assume un valore ancora più grande data la riapertura nei weekend, con un concorso a premi che celebra Dante nei 700 anni dalla sua scomparsa. Attraverso un allestimento ricercato ed evocativo, saranno diverse anche le animazioni a tema a corredo dell’evento. La Divina Vincita vuole supportare inoltre non solo i nostri negozi, ma anche tutto il settore della ristorazione, particolarmente colpito dal Covid-19, grazie alla giocata extra attribuita a chi acquista nei nostri ristoranti e bar”.

“Celebriamo questa auspicata ripartenza del commercio – Stefano De Robertis, responsabile marketing Eurocommercial società proprietaria del Centro Commerciale – con un’operazione a premi che valorizza anche un altro settore quale quello museale profondamente colpito dalla pandemia; in tal senso la partnership con il Museo Casa di Dante consentirà di elargire anche benefit culturali alla clientela. Questo evento sancirà anche il lancio della prima linea ufficiale del merchandising ufficiale de I Gigli: una collection in edizione limitata venduta solo sulla nostra piattaforma disegnata per l’occasione da Oji, e che consentirà anche al brand I Gigli di entrare da protagonista nel mondo e-commerce grazie alla elevata brand awareness de I Gigli in tutta la regione”.

“Una ripartenza nel segno di Dante – ha aggiunto Cristina Manetti, presidente Unione Fiorentina – Museo Casa di Dante – e soprattutto un fare squadra tra realtà dello stesso territorio. Il Museo casa di Dante è felice di partecipare a questa bella iniziativa lanciata dal Centro Commerciale I Gigli in un anno speciale, quello del settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta. C’è sempre più bisogno di creare percorsi nuovi per sostenere la cultura e questo ne è un esempio. Usciamo da un momento di crisi economica importante causato, come tutti sappiamo, da una prolungata emergenza sanitaria ancora in corso. Le ricadute sono state sul commercio come sulla cultura. Noi siamo un piccolo, ma importante museo privato che vive dei biglietti che vende e chiudere è significato non incassare. Anche la cultura per vivere ha bisogno di essere sostenuta al pari di altre attività commerciali, perché come queste dà lavoro. E’ importante che commercio e cultura facciano squadra perché sono convinta che possano aiutarsi molto a vicenda. I Gigli hanno con noi l’occasione di veicolare ai propri clienti un messaggio importante, Dante, la vita, l’opera. Mentre noi abbiamo l’opportunità di arrivare a più persone possibili. I musei, l’arte, la cultura non possono vivere di soli soldi pubblici e per il futuro c’è bisogno di cambiare marcia, stimolare sempre più il mecenatismo culturale, sinergie pubblico privato e avere un approccio sempre più imprenditoriale anche in questi ambiti se ne vogliamo garantire la sopravvivenza”.

(Fotografie Roberto Vicario)