Una domenica alla scoperta della natura e dei rifiuti abbandonati

SESTO FIORENTINO – La bella giornata di ieri ha permesso a molti, anche per l’isolamento sociale necessario per questo momento di emergenza, di scoprire le bellezze della natura, già in fiore. E chi ha approfittato dell’isolamento per sciupare la bellezza della natura gettandovi oggetti di vario tipo – un grosso sacco, una tanica rotta, un cerchione d’auto e plastica varia. Questo ad esempio tra Palastreto e via dei Grilli. Eppure anche in questo caso basterebbe un piccolo gesto come digitare sul proprio telefono il numero di Alia. Sul cui sito internet di Alia si trovano consigli e numeri utili per lo smaltimento dei vari materiali.