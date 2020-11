Una donazione di sangue per i bambini nati prematuri. E a Lastra la sede della Misericordia “si colora” di viola

LASTRA A SIGNA – Una donazione di sangue per i bambini nati prematuri. E’, in sintesi, l’appello per la “Giornata mondiale dei bambini nati prematuri”, in programma domani, martedì 17 novembre, e che il gruppo Fratres Nesi di Lastra a Signa ha fatto “proprio” collaborando con l’associazione “Piccino Picciò”. “Ne nascono due al giorno in provincia di Firenze, – spiegano dall’associazione – alcuni anche molto prematuri. Ma grazie all’amore dei genitori (la “marsupio terapia”), grazie alle cure dei sanitari e grazie anche alle nostre “piccole” donazioni di sangue, questi bambini potranno crescere e diventare forti dentro. I loro genitori sono supportati molto bene dal personale sanitario in neonatologia e dall’associazione Piccino Picciò, formata da mamme che hanno vissuto questo momento in passato e vogliono testimoniare il loro vissuto alle mamme di oggi”. “La nostra associazione – continuano dal gruppo Fratres – in questa settimana di attenzione per la “prematurità” si adopera nel sensibilizzare verso questa problematica. E, per questo, invitiamo tutti a donare il sangue in modo “anonimo, gratuito e responsabile”. Per fare un gesto di solidarietà www.fratreslastra.org oppure presso ogni servizio trasfusionale in ospedale: occorre sempre la prenotazione, per sapere come fare scrivere una e-mail all’indirizzo fratres@fratreslastra.org o telefonare al numero 3397652996. La “Giornata mondiale per la prematurità” sarà celebrata dall’associazione Piccino Picciò onlus insieme al coordinamento nazionale Vivere Onlus e alla Società italiana di neonatologia: con l’occasione saranno “colorati” di viola – il colore che caratterizza appunto l’iniziativa – a Firenze Porta Romana, la Porta in piazza Beccaria e il Meyer, a Lastra a Signa invece la sede della Misericordia a Lastra a Signa.