Una Firenze deserta nei giorni del Coronavirus, per foto e video

FIRENZE – E in città come è la situazione? Tanti di noi sono soliti recarsi a Firenze per lavoro o per svago. “Confinati” come siamo nella Piana, quindi, abbiamo “approfittato” del video realizzato da Florence Tv, dal titolo “Emergenza sanitaria Coronavirus”, per farvi vedere come è Firenze in questi giorni. Una Firenze surreale, quasi “spettrale” e che da oggi lo sarà ancora di più: dopo i 56 giardini e parchi dotati di cancelli chiusi da giovedì scorso, infatti, chiudono anche tutti quelli non recintati. La nuova stretta per contenere il più possibile il diffondersi del Coronavirus è arrivata con l’ordinanza firmata dal sindaco Dario Nardella e che fa seguito al provvedimento del 12 marzo scorso sulla chiusura dei giardini recintati e agli appelli al rispetto delle regole di non assembramento da parte i cittadini. Nonostante tali misure, infatti, tantissimi cittadini hanno continuato ad affollare i parchi fiorentini, in particolare le Cascine. Una frequentazione elevata che è stata rilevata dalla Polizia municipale e confermata anche dal numero di accessi alla rete wi-fi dall’hotspot di zona che ha fatto registrare un picco negli ultimi giorni.

P.F.N.

(Video ripreso da Florence Tv, fotografie dal gruppo Facebook “Vecchia Firenze mia”)