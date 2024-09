Una “Giornata degli Etruschi”… lunga un mese. Così Gonfienti racconta e si racconta

CAMPI BISENZIO – Una “Giornata degli Etruschi” lunga mese. Con un calendario ricco di appuntamenti e che vuole calorizzare quelli che sono stati i nostri antenati nel modo migliore. Giornata che è stata presentata ieri all’interno del Museo archeologico di Gonfienti, presso la Rocca Strozzi, dal vice-sindaco con delega alla cultura Federica Petti, della direttrice del museo, Francesca Bertini, e dalla dirigente del settore cultura del Comune di Campi Bisenzio, Marina Lelli. Oltre alla presenza del consigliere regionale Fausto Merlotti, vista anche la compartecipazione della Regione Toscana.

Tante quindi le date previste nel mese di settembre presso il museo con un ricco calendario di attività adatte a tutti: il via ufficiale venerdì 13 settembre con l’evento straordinario di apertura, “La musica degli Etruschi” che vedrà la partecipazione del musicista Stefano Cocco Cantini e dell’etruscologa Simona Rafanelli. “È per noi un orgoglio poter celebrare la “Giornata degli Etruschi” realizzando un mese di eventi per tutte le età – ha detto il vice-sindaco Petti – con un’attenzione particolare ai bambini. Un modo per avvicinare la cittadinanza al nostro museo, patrimonio di tutte e tutti e soprattutto al mondo degli Etruschi, un popolo in cui le donne erano considerate al pari degli uomini, da cui tanto abbiamo da imparare. Per questo ringrazio il Consiglio regionale per il contributo e per la partecipazione”.

“Il Museo archeologico di Gonfienti è un fiore all’occhiello del nostro territorio – ha aggiunto Merlotti – e l’impegno che il presidente della Regione Eugenio Giani si è assunto, riguardo alla valorizzazione del mondo degli Etruschi, si è concretizzato con frequenti finanziamenti che consentono alle diverse amministrazioni di organizzare eventi e giornate come questa. Un programma ricco di eventi, che si svolgerà in tutto il mese di settembre, mirato a valorizzare la cultura”. Sono previsti, infatti, approfondimenti scientifici e momenti divulgativi al Museo archeologico di Gonfienti e alcune visite dell’area archeologica, in compartecipazione con la Soprintendenza. Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato.

Arianna Vernillo, infine, funzionaria archeologa della Soprintendenza, racconterà la storia degli scavi, le campagne di indagini e i materiali di Gonfienti; una visita avrà come tema l’impiego del vino, un’altra i possibili utilizzi delle forme etrusche rinvenute nei locali della dispensa e dei magazzini. Alcune mattine sono previste visite dell’area di scavo di Gonfienti e delle esposizioni di reperti presso Mulino di Gonfienti. Gli eventi dedicati ai più giovani e alla famiglie prevedono una visita animata dal titolo: “La matrona etrusca racconta la grande casa di Gonfienti”, spettacolo itinerante nel Museo e una lettura sui nostri antenati etruschi per i più piccoli. In tali occasioni avverrà la distribuzione di una brochure con una mappa e un giochino grafico per ragazzi. Tutte le iniziative in calendario sono gratuite ma su prenotazione all’indirizzo e-mail info@museogonfienti.it fino a esaurimento posti.