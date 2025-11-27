Una giornata di screening gratuito di alimentazione pediatrica al Centro MeMe

CAMPI BISENZIO – Si terrà il 15 dicembre al Centro MeMe di via Vittorio Veneto 36/A uno screening gratuito di alimentazione pediatrica. Lo screening gratuito si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 ale 19 e sarà condotto dalla nutrizionista Daniela Pungente. “Durante la giornata di screening – spiega Pungente – verrà offerta alle […]

CAMPI BISENZIO – Si terrà il 15 dicembre al Centro MeMe di via Vittorio Veneto 36/A uno screening gratuito di alimentazione pediatrica. Lo screening gratuito si terrà dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 ale 19 e sarà condotto dalla nutrizionista Daniela Pungente.

“Durante la giornata di screening – spiega Pungente – verrà offerta alle famiglie una valutazione gratuita delle abitudini alimentari dei bambini e degli adolescenti. L’obiettivo è individuare precocemente eventuali criticità o comportamenti che potrebbero ostacolare una crescita sana, e allo stesso tempo fornire consigli pratici e personalizzati per migliorare l’alimentazione quotidiana. Lo screening non è una visita medica, ma un momento di ascolto, educazione e prevenzione: analizziamo lo stile alimentare, la relazione con il cibo, eventuali difficoltà a tavola, selettività o rifiuti alimentari, oltre a fattori come rendimento scolastico, umore ed energia, tutti aspetti strettamente legati alla nutrizione”.

Perchè è importante parlare di alimentazone nell’infanzia?

“Parlare di corretta alimentazione nell’infanzia è fondamentale – afferma Pungente – perché è proprio in questi anni che si formano le abitudini che accompagneranno la persona per tutta la vita. Una buona educazione alimentare permette di prevenire sovrappeso e obesità, ma anche disturbi dell’alimentazione e della nutrizione come selettività, evitamento, difficoltà emotive legate al cibo e abitudini che possono influenzare la crescita, la concentrazione e il benessere psicologico. La prevenzione inizia in famiglia, e giornate come questa aiutano i genitori a orientarsi con informazioni semplici, scientifiche e pratiche.”

Qual è l’obbiettivo finale della giornata di screening gratuito di alimentazione pediatrica?

“L’obiettivo finale – conclude Pungente – è sostenere il benessere dei bambini e degli adolescenti, dando alle famiglie strumenti concreti e personalizzati per farli crescere in modo sano, sereno e con un buon rapporto con il cibo”.