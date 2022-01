“Una grande esperienza di vita”: sedici i posti disponibili per il servizio civile alla Misericordia di Campi: le domande fino al 26 gennaio

CAMPI BISENZIO – Sedici posti disponibili e come limite massimo il prossimo 26 gennaio: questi i dati “tecnici” essenziali relativi alla possibilità di svolgere il servizio civile alla Misericordia di Campi. Un’opportunità offerta ai giovani dai 18 ai 28 anni ma soprattutto (come riportato nella locandina che pubblichiamo qui in basso, dove potete trovare tutte […]

“Siamo veramente orgogliosi – dice il Provveditore della Misericordia di Campi, Cristiano Biancalani – di poter ospitare anche quest’anno i giovani del Servizio Civile Universale. Oltre a essere una risorsa fondamentale per lo svolgimento dei servizi socio-sanitari e il sostegno alle categorie più fragili, ogni volta questi ragazzi portano nella nostra associazione tanto entusiasmo e passione offrendo così un nuovo slancio ai servizi stessi. Molti di questi giovani fanno tesoro dell’esperienza vissuta e dopo 12 mesi di servizio, restano iscritti alla Misericordia per continuare da volontari ad offrire il loro supporto perché si rendono conto dell’importanza del loro impegno e anche perché trovano nuove amicizie e nuovi interessi. Ringrazio l’Ufficio per il Servizio Civile della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per l’imponente lavoro svolto per la redazione e presentazione del Progetto “Sos salute”…”.