Una lirica si è alzata al cielo: Lastra a Signa piange Mario Del Fante. Il sindaco Bagni: “Una vita vissuta da protagonista della nostra comunità”

LASTRA A SIGNA – E’ come se una lirica, anzi la sua amata lirica, oggi si fosse alzata al cielo per ricordarlo e onorarne la memoria. Una lirica che dimostra ancora una volta che intorno a noi c’è tutto un mondo di musica che nasconde tesori senza tempo. E che racconta le vicende di una vita: gioia, morte, amore e dolore. E’ morto infatti ieri sera Mario Del Fante, 86 anni, storico presidente della Pro Lastra, associazione di cui negli ultimi anni era il presidente onorario. Lascia un grande vuoto nel mondo della cultura e dell’associazionismo lastrigiano, ne sono un’ulteriore riprova il modo in cui la notizia della sua scomparsa sia rimbalzata sui social ma anche le parole di affetto che in tanti hanno voluto lasciare. “Stasera (ieri per chi legge, n.d.r.) – scrivono dalla Pro Lastra Enrico Caruso – ci ha lasciati serenamente Mario Del Fante, socio fondatore, ex presidente, oggi presidente onorario della Pro Lastra Enrico Caruso. Un grande grazie Mario per il tuo generoso impegno verso la Pro Loco e verso il paese che ti ha visto per decenni protagonista nella vita sociale. Condoglianze alla famiglia dal consiglio e dai soci tutti”.

“Mario Del Fante – dice il sindaco Angela Bagni – è stata una figura importante per Lastra a Signa: una vita vissuta da protagonista della nostra comunità in ambito culturale e politico”. Classe 1936, ha sempre vissuto a Lastra a Signa e da sempre è stato attivista politico e impegnato nel volontariato, soprattutto in ambito culturale. Già consigliere comunale e capo gruppo della Democrazia Cristiana negli anni ‘70, è stato anche consigliere provinciale fino all’ultima adesione al Partito Popolare Italiano. “Mario è stato tra i fondatori della Pro Lastra – ha proseguito il sindaco – di cui era presidente onorario dal 2019 e precedentemente presidente in carica dal 1971, da sempre ha unito la sua passione per la lirica all’impegno civico: si deve a lui l’istituzione del Premio Caruso nel 1978 e l’intitolazione della Pro Lastra a Enrico Caruso. Negli ultimi anni questa sua grande passione lo aveva portato a promuovere numerose iniziative e incontri per tenere alta la memoria del grande tenore napoletano. Avrebbe compiuto 87 anni proprio il prossimo 25 febbraio, stesso giorno della nascita di Enrico Caruso. E’ una perdita profonda per tutta la nostra comunità e ci stringiamo in un lungo abbraccio alla famiglia e a tutti i suoi conoscenti e familiari”.

“Ciao Mario, gli amici del circolo La Lanterna – si legge sulla pagina Facebook del circolo Acli L’Ulivo – ti ricordano nelle tante battaglie lastrigiane e per il forte e qualificato impegno nelle tue grandi passioni l’associazionismo e la politica. Condoglianze alla famiglia”. Ma Mario Del Fante era conosciuto a apprezzato anche nel Comune di Signa, come testimoniano le parole del sindaco Giampiero Fossi: “Profondo dispiacere nell’apprendere della scomparsa di Mario Del Fante, presidente onorario dell’associazione Pro Lastra Enrico Caruso e caro amico. Solo poche settimane fa, insieme sul palco della Salablu, abbiamo presentato il concerto lirico “Signa per Caruso”, una splendida iniziativa omaggio a uno dei più importanti tenori di tutti i tempi. Nella stessa occasione ho avuto l’onore di fargli firmare il “Libro d’oro” del Comune di Signa e di consegnargli un diploma di benemerenza come riconoscimento della sua intensa azione in favore della cultura e della socialità nell’intero territorio delle Signe. Mi stringo intorno alla famiglia cui rivolgo le mie più sentite condoglianze”. Il funerale di Mario Del Fante sarà celebrato domani, giovedì 26 gennaio, alle 10 nella chiesa di San Martino a Gangalandi. Fino ad allora sarà possibile dare un ultimo saluto a Mario presso la sua abitazione in via Donizetti. “Non fiori ma opere di bene”, ci tiene a precisare la famiglia.