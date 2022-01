Una mostra e un libro sull’arte sacra al Centro Berti

SESTO FIORENTINO – Un libro ed una mostra: è il nuovo format proposto da Apice Libri per sabato 22 gennaio al Centro Espositivo Berti di via Bernini. Alle 16, infatti, sarà presentato il libro di Paolo Graziani, pittore e incisore, “Il declino dell’Arte Sacra nel nostro tempo” edito da Apice Libri di Stefano Rolle e […]

SESTO FIORENTINO – Un libro ed una mostra: è il nuovo format proposto da Apice Libri per sabato 22 gennaio al Centro Espositivo Berti di via Bernini. Alle 16, infatti, sarà presentato il libro di Paolo Graziani, pittore e incisore, “Il declino dell’Arte Sacra nel nostro tempo” edito da Apice Libri di Stefano Rolle e subito dopo sarà inaugurata la mostra di incisioni inedite “L’amore è forte come la morte. Immagini dal Cantico dei cantici”.

Alla presentazione interverranno Graziani e l’editore Rolle.

Il “Cantico del cantici” è uno dei più affascinanti testi dell’Antico Testamento. Scritto intorno al IV secolo a.C., è composto da otto capitoli contenenti poemi d’amore in forma dialogica tra un uomo (Salomone) e una donna (Sulammita). Dai versi del cantico, affidandosi anche agli approfonditi studi del cardinale Ravasi, Paolo Graziani ha tratto ispirazione per realizzare dodici incisioni dal titolo “L’amore è forte come la morte”, presentate per la prima volta.

La mostra resterà aperta anche domenica 23 gennaio dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.