Una mostra sul progetto del Parco delle Carpugnane

CALENZANO – Inaugurata la mostra sul progetto del Parco delle Carpugnane nell’atrio del Municipio in piazza Vittorio Veneto e alla Biblioteca Civica. L’esposizione presenta lo studio di fattibilità del parco ed è possibile visitarla fino al 30 aprile giorno in cui scade la presentazione delle osservazioni al progetto del Parco. Il materiale può essere visionato anche sul sito www.comune.calenzano.fi.it.

Il Parco ha una dimensione di circa 32,2 ettari di cui 10 ettari sono interessati dalla Cassa di laminazione del torrente Chiosina. Il progetto prevede funzioni diverse: ricreativa, sociale, ecologica. All’interno sono state individuati spazi per lo svolgimento di attività differenti come aree naturalistiche, per il pic nic, per l’addestramento dei cani, per i bambini, per la cura degli orti.