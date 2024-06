Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Mauro: è il “grazie” del Ministero per il supporto alle missioni in Ucraina

SIGNA – Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Mauro. E’ quella inaugurata questa mattina e “tenuta a battesimo” dal Governatore, Carlo Sparavigna, dal direttore, Enrico Sardelli, e dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi. In una giornata di festa e condivisione, con tante associazioni del territorio presenti (la Misericordia di Campi Bisenzio, la Fratellanza […]

SIGNA – Una nuova ambulanza per la Misericordia di San Mauro. E’ quella inaugurata questa mattina e “tenuta a battesimo” dal Governatore, Carlo Sparavigna, dal direttore, Enrico Sardelli, e dal sindaco di Signa, Giampiero Fossi. In una giornata di festa e condivisione, con tante associazioni del territorio presenti (la Misericordia di Campi Bisenzio, la Fratellanza Popolare di San Donnino, la Pubblica Assistenza di Signa quelle più vicine, ma anche la Misericordia San Martino Firenze Ovest, la Misericordia di Scarperia, la Misericordia del Galluzzo e la Misericordia di Fiesole, solo per citarne alcune) e, dopo il taglio del nastro, a conclusione della Santa Messa celebrata dal parroco, don Gianluca Mozzi, il “lancio” di alcuni fumogeni con i colori sociali delle Misericordie.

“Ringrazio tutte le Misericordie intervenute, i rappresentanti delle istituzioni – ha detto il Governatore Sparavigna – e, in modo particolare, tutti i volontari che giornalmente svolgono il loro servizio. Senza di loro niente di tutto questo sarebbe possibile”. “Anche oggi – ha aggiunto il sindaco Fossi – abbiamo la dimostrazione piena dell’amore di Dio x l’umanità. Quando si vedono tante persone rimboccarsi le maniche per il prossimo, siamo di fronte a un dono che possiamo chiamare solo misericordia. E di questo sono grato a tutta la Confraternita per quello che sta facendo a San Mauro e non solo. Così come sono grato a tutte le Misericordie attive sul territorio e alle altre associazioni di volontariato. Ma oggi siamo a San Mauro, in comunità toccata dal 1957 da quello che, come dicevo prima, è un grande dono di Misericordia, con un elemento che rende unico il vostro servizio, avere un maestro in più, colui che è la via, la verità e la vita”. Oltre a portare i saluti dei vertici regionali e provinciali delle Misericordie (Alberto Corsinovi e Andrea Ceccherini), il direttore Sardelli ha spiegato che “l’ambulanza che inauguriamo oggi è stata donata dal Ministero dopo che la Misericordia di San Mauro – unitamente ad altre associazioni – ha inviato in Ucraina un’ambulanza a supporto delle associazioni di volontariato impegnate a causa della guerra”.