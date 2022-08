Una nuova mensa per la scuola primaria Santa Maria a Castagnolo grazie ai finanziamenti Pnrr

LASTRA A SIGNA – Il Comune di Lastra a Signa ha ottenuto un finanziamento di 730.000 euro grazie ai fondi Pnrr del bando “Missione 4 Istruzione e Ricerca – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido all’Università” per realizzare un nuovo edificio adibito a mensa alla scuola primaria Santa Maria a Castagnolo. La mensa sarà realizzata in una parte di terreno prospiciente all’edificio principale della scuola e collegata a quest’ultima tramite un percorso protetto. La superficie del locale adibito a refettorio prevista dal progetto è di 365 metri quadrati. L’intervento si rende necessario in quanto la scuola è dotata di un locale di 190 metri quadrati complessivi (locale refezione più locale per lo sporzionamento), insufficiente per la capienza massima del plesso (26 alunni per 16 classi per un totale di 416 alunni). La realizzazione di una nuova mensa consentirà inoltre di recuperare il locale attualmente adibito a refettorio al fine di poterlo utilizzare per altre attività scolastiche.

L’edificio sarà realizzato con materiali ecocompatibili e ad alta resa energetica con requisiti specifici in merito alle condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni), dell’illuminazione e del colore (grado e qualità dell’illuminazione naturale ed artificiale, eccesso e difetto di luce, regolabilità, qualità del colore e suoi rapporti con la luce), termoigrometriche e della purezza dell’aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa dal caldo e dal freddo, dall’umidità, dalla condensazione), della sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici). Per quanto riguarda le pareti opache sarà valutata la migliore composizione dal punto di vista della rispondenza termica. Le pareti vetrate saranno realizzate con serramenti a taglio termico e con vetri doppi basso-emissivi, ponendo particolare attenzione al controllo della temperatura superficiale, per mantenerla nell’ambito di valori accettabili. Il progetto si pone inoltre come obiettivo la sostenibilità ambientale ed energetica, prevedendo soluzioni impiantistiche legate alla produzione di energia da fonti rinnovabili (come sistemi fotovoltaico e solare termico). Per garantire la sicurezza idraulica del nuovo manufatto, infine, il piano di calpestio della mensa e dei servizi connessi sarà sopraelevato rispetto al piano di campagna essendo l’edifico collocato in un’area a forte rischio idraulico.