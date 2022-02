Una nuova pista ciclopedonale tra il Parco dell’Oliveta e viale XX Settembre

SESTO FIORENTINO – Un nuovo percorso ciclopedonale di 800 metri collegherà il Parco dell’Oliveta a viale XX Settembre e la scuola d’infanzia Alice. La ciclopista verrà realizzata con un finanziamento di oltre 300mila euro ottenuto dal Comune di Sesto Fiorentino attraverso il bando Rigenerazione urbana.

La pista che sarà realizzata si snoderà da viale della Repubblica, all’altezza di via Veronelli, verso l’isola pedonale di viale I Maggio per andare a toccare i giardini dell’Anello e quindi gli spazi verdi di via Grandi. Da qui attraverserà via Bassi e, attraverso un percorso tutto nuovo nell’area a verde realizzato aprendo un varco nel muro di calcestruzzo adiacente la la scuola Alice raggiungerà viale XX Settembre lungo il vialetto esistente.

“Con questo intervento mettiamo un altro importante tassello alla rete ciclopedonale della nostra città – ricorda l’assessora ai lavori pubblici Claudia Pecchioli – La nuova pista andrà a congiungere in sicurezza tre parchi, un asilo oltre a un’area sportiva importante come quella di Doccia. Sarà un’infrastruttura utile sia per chi sceglie di pedalare in sicurezza nel tempo libero, sia per gli spostamenti quotidiani, incentivando il ricorso alla mobilità dolce e offrendo un collegamento verso una zona ricca di servizi. Avvieremo adesso la fase di progettazione esecutiva per procedere poi con l’affidamento dei lavori”.