Una nuova Qu.In punta sulla radio e sulla parola

CALENZANO – Dopo il restauro dei locali, la Qu.In, agenzia di formazione e consulenza, è stata inaugurata in via Vittorio Emanuele alla presenza del sindaco Riccardo Prestini e dell’amministratore delegato dell’aziensa Lapo Tasselli.

“La formazione per noi è anche scambio e contaminazione. Per questo intorno all’idea della ‘pausa caffè’ abbiamo costruito la nostra nuova filosofia. Formare è conoscersi e incontrarsi, ibridarsi e imparare dagli altri, – spiega Lapo Tasselli, Ad di Qu.In – così abbiamo pensato ad una sede green, dinamica, modulare e trasparente. Dopo anni di esperienza nella formazione e nella consulenza per le aziende, pensiamo che la flessibilità sia l’unica cosa che oggi può generare valore aggiunto. Anche per questo pensiamo alla nostra sede come un luogo aperto al tessuto sociale, al territorio alla comunità”.

L’azienda di Calenzano ha puntato ad un restauro “filosofico” portando “in azienda la radio e le azienda in radio” e lasciando spazio anche allo svago e alla musica, alla parola con il racconto. “Il nostro prossimo obiettivo – spiega ancora Tasselli – è valorizzare la sicurezza nel mondo del lavoro in chiave positiva, che non sia più solo emergenza ma diventi cultura d’impresa. In questo senso stiamo lavorando ad importanti progetti”.