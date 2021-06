Una nuova sede per l’Avis di Sesto Fiorentino

SESTO FIORENTINO – Avis Sesto Fiorentino ha una nuova sede nel Centro Sesto di via Petrosa. L’inaugurazione si è tenuta in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue lunedì 14 giugno alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi e del presidente dell’Avis sestese Luca Gorrone. A sigillare la condivisione della giornata mondiale dedicata a tutti […]

SESTO FIORENTINO – Avis Sesto Fiorentino ha una nuova sede nel Centro Sesto di via Petrosa. L’inaugurazione si è tenuta in occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue lunedì 14 giugno alla presenza del sindaco Lorenzo Falchi e del presidente dell’Avis sestese Luca Gorrone.

A sigillare la condivisione della giornata mondiale dedicata a tutti i donatori di sangue è stata la richiesta da parte dell’Avis comunale di procedere al taglio simbolico del nastro dei suoi nuovi locali da parte dei volontari della Fratres di Sesto, i principali ospiti della cerimonia insieme al sindaco Falchi. “Nonostante tutti i progressi della medicina, il sangue ancora oggi si dona, non si fa. – ha detto il sindaco Falchi – Chi dona il sangue mette in atto una delle più alte forme di solidarietà, non solo perché è un gesto necessario alla vita, anonimo e gratuito, ma perché materialmente dona a chi ne ha più bisogno una parte di se stesso. In questa giornata importante voglio ringraziare Fratres e Avis, due realtà consolidate della nostra città che svolgono un’attività importantissima per tutti noi”.

Luca Gorrone, da poco confermato presidente dell’Avis sestese, ha ringraziato i presenti, tutti gli odierni 408 donatori dell’Associazione e con loro tutti quei volontari che, non potendo donare, le consentono di funzionare e raggiungere i suoi scopi sin dal 1954: “donare è ancora oggi un gesto che nasce soprattutto col passaparola, dalla condivisione informata, vissuta e appassionata che si trasmette da un volontario all’altro. Senza il paziente e appassionato impegno di chi dona il suo tempo in associazione, non sarebbe possibile la donazione del sangue nelle unità di raccolta”.