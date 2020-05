Una nuova veste per piananotizie.it, la nostra “fase tre”

Piananotizie.it entra nella “fase 3”. Questa espressione vuole essere un augurio a tutti di guardare avanti e superare con coraggio questo momento difficile.

Ma la nostra, che inizia oggi, è una personalissima “Fase ter” perché questa è la terza veste grafica del nostro giornale on line. Lo abbiamo pensato con un’immagine semplice, snella, per una consultazione ancora più fruibile, con nuovi spazi pubblicitari. Ci saranno dei contenuti in evidenza, cioè le notizie principali della giornata, in modo da avere immediatamente una panoramica di quanto accade nel nostro territorio. Ma resteranno anche, come è sempre stato, le notizie suddivise nei Comuni della Piana fiorentina. Raccontare i fatti anche apparentemente più “minuti” di queste zone è la nostra forza e il nostro tratto distintivo e continueremo a farlo.

Abbiamo scelto un momento complicato per lanciare il nuovo sito, è vero. Ma è stato proprio questo periodo quello in cui ci siamo sentiti più utili ai nostri lettori, cercando di dare notizie in maniera puntuale. E voi lettori ci avete premiato perché le visite al giornale sono cresciute in maniera incredibile, segno che ci avete visto sul territorio come un punto di riferimento importante.

Infine, questa nuova veste è per il giornale uno sforzo e un impegno, anche economico, ma pensiamo che adesso ci sia bisogno di ancora più determinazione. E ci piacerebbe condividere questo momento con le attività economiche e produttive, i negozi, colpiti da tante difficoltà. Abbiamo pensato per voi a una campagna promozionale per la ripartenza delle vostre attività: piananotizie.it vi offrirà una vetrina regalandovi uno spazio pubblicitario per una settimana. Nei prossimi giorni pubblicheremo tutte le istruzioni e vi terremo aggiornati per aderire alla campagna. Uno sforzo che facciamo per aiutare, nel nostro piccolo, questo territorio che raccontiamo e in cui lavoriamo. Buona “fase 3” a noi e buon cammino a tutti!