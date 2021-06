Una palestra per lo Zatopek e per tutta la comunità campigiana: oggi il taglio del nastro

CAMPI BISENZIO – E’ stata inaugurata questa mattina la nuova palestra indoor dello stadio Zatopek. Si tratta di uno spazio polivalente che permetterà di dare una risposta alle esigenze di tante associazioni sportive del territorio e che per il sindaco Emiliano Fossi rappresenta un altro tassello del lavoro che l’amministrazione sta portando avanti: “Stiamo facendo un lavoro certosino sullo sport – ha detto ricordando alcune delle opere realizzate in questi anni, dal playground alla Matteucci alle piste di pattinaggio al parco Iqbal e al parco di Villa Montalvo – e questa è una struttura che ha una bella potenzialità e ringrazio l’Atletica Campi, il presidente Riccardo Bicchi e tutti coloro che lavorano con lui per tutto quello che hanno fatto in questo anno di grande difficoltà. L’Atletica Campi rappresenta un vanto per la nostra comunità, ha continuato a fare attività in questo periodo e ha avuto anche il coraggio di organizzare una bella manifestazione come quella del cross campestre nel parco di Villa Montalvo, rispettando tutte le disposizioni e dando allo stesso tempo un segnale di speranza a tutta la comunità”.

La struttura potrà ospitare le attività di atletica indoor e dare la possibilità di praticare molte altre attività sportive, dal tennis al basket, dagli sport paralimpici alle attività psicomotorie per anziani, in ogni periodo dell’anno. “Abbiamo lavorato per potenziare questo impianto, dalla pista alle tribune – ha proseguito il sindaco – e andiamo a completare l’offerta con questo nuovo spazio indoor. Ringrazio i dipendenti degli uffici comunali, il consigliere Alessandro Consigli e l’assessore Lorenzo Loiero che hanno seguito tutti i passaggi necessari per la realizzazione. Siamo contenti di avere donato alla comunità uno spazio fruibile anche da altre discipline e abbiamo già in previsione la realizzazione degli spogliatoi per la palestra e, attraverso tre step, del rettilineo”.

“Per una volta non parliamo solo di calcio”, ha aggiunto Massimo Pieri, consigliere del presidente della Regione Eugenio Giani per lo sport, facendo i complimenti anche per il lavoro fatto dall’Atletica Campi. “Credo che tutti i genitori e i bambini dovrebbero leggere cosa ha fatto nella sua vita Emil Zatopek, un esempio per tutti, nello sport e nella vita”.

Infatti la nuova palestra rappresenta una grande risorsa dal punto sportivo ma anche sociale, come ha sottolineato il consigliere con delega allo sport Alessandro Consigli: “Questo impianto potrà essere usato anche per attività sportive a livello paralimpico. Penso che possa servire ad aiutare i ragazzi ad uscire dalle loro abitazioni e a godersi questi spazi”. Tema ripreso anche dal presidente del Comitato paralimpico della Toscana Massimo Porciani: “Il nostro ruolo non è solo quello di tirare fuori campioni, ma anche di agire sui territori per valorizzare le potenzialità di coloro che non trovano il coraggio di uscire di casa perchè si vergognano o non si sentono adeguati, rivendichiamo un ruolo di welfare e lavoriamo per permettere alle persone un ritorno alla vita sociale”.

Grande soddisfazione per la realizzazione della nuova struttura infine è stata espressa anche dal presidente dell’Atletica Campi Riccardo Bicchi, affiancato per l’occasione dallo storico presidente Ezio Borborini: “Siamo un punto di riferimento per tutta la Piana fiorentina e questa aggiunta alla struttura dello Zatopek ci permetterà di avere uno spazio sempre più bello e fruibile per tutta la popolazione”.

