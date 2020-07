Una preghiera per la piccola Stella. Sabato 4 luglio al cimitero di Campi

CAMPI BISENZIO – Negli occhi e nei cuori di chi era presente un mese fa al cimitero di Campi, sono ancora vive le emozioni legate al funerale della piccola Stella, la neonata trovata morta in una borsa all’esterno della farmacia dell’Indicatore lo scorso inverno. Così, a un mese di distanza, come spiega Antonella Greco, direttrice […]

CAMPI BISENZIO – Negli occhi e nei cuori di chi era presente un mese fa al cimitero di Campi, sono ancora vive le emozioni legate al funerale della piccola Stella, la neonata trovata morta in una borsa all’esterno della farmacia dell’Indicatore lo scorso inverno. Così, a un mese di distanza, come spiega Antonella Greco, direttrice della Farmacia comunale, che ha la propria sede nel Comune di Campi, “insieme alle mie colleghe, abbiamo pensato di tenere vivo il suo ricordo organizzando per sabato 4 luglio alle 10 un momento di preghiera presso il cimitero comunale dove appunto è sepolta. Sono invitati tutti coloro che vorranno unirsi a noi e pregare insieme allo scopo di non dimenticare questa tragedia che ha profondamente segnato la vita di tutti noi e della comunità campigiana che anche questa volta ha dimostrato una grande umanità. Piccoli gesti che mi auguro possano servire che insieme a tante altre iniziative che seguiranno a sensibilizzare, affinché episodi di questo genere non si verifichino più. Ringrazio don Marco per la sua disponibilità”.