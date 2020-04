Una raccolta fondi per la Protezione civile con un Social Party

CAMPI BISENZIO – E’ tempo di solidarietà in piena emergenza Covid-19. Mai come ora infatti bisogna sostenere e aiutare chi, rispetto ad altri, si ritrova in situazione di estremo disagio.

E come sempre – quando si parla di solidarietà- il gruppo Savills non si tira indietro e, ancora una volta, unisce le proprie forze e il suo impegno condividendo una raccolta fondi nello speciale ‘Social Party’ con la cantante conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, Cristina D’Avena.

Il live contemporaneo – gestito da Sowhat- sarà trasmesso in anteprima nazionale (rigorosamente in diretta), sulle pagine Facebook dei cinque Centri Commerciali, martedì 14 aprile alle ore 17. Romaest, Centro Leonardo, 8Gallery di Torino, I Gigli e Parco Levante di Livorno vogliono così promuovere questa importante iniziativa solidale il cui ricavato verrà interamente destinato alla Protezione Civile.

Gli utenti potranno cimentarsi ad indovinare le canzoni, cantarle insieme a Cristina D’Avena rivivendo così le più belle sigle dei cartoni animati In contemporanea verrà comunicata la raccolta fondi che sarà attiva fino al giorno del live e che sarà comunicata sui canali dei Centri Commerciali e di Cristina D’Avena. Uno o due likers di ogni pagina parteciperanno in video alla diretta (tramite un’app di video conference) e risponderanno alle domande o canteranno insieme a Cristina. I likers che parteciperanno in diretta saranno scelti nella settimana precedente al live (in questi giorni appunto), grazie a post e ‘call to action’ che saranno pubblicati sulle pagine di ogni singolo centro. Duranti questi giorni saranno condivisi contenuti a tema anche su le Instagram Stories.

Gli operatori sanitari, il personale medico e tutti gli operatori attivi della Protezione Civile che stanno operando,su tutto il territorio italiano, per fronteggiare l’emergenza Covid-19, hanno bisogno di ogni aiuto possibile. In questo momento infatti, anche una piccola donazione può fare davvero la differenza per migliorare le cose.

Nonostante le distanze anche da casa si può dare il proprio contributo unendosi ai Centri Commerciali: Romaest, Centro Leonardo, 8Gallery di Torino, I Gigli di Firenze e Parco Levante di Livorno del gruppo Savills che, nel giro di pochi giorni, si sono fatti promotori e sostenitori di questa importante iniziativa solidale.

Basta andare sulle pagine Facebook e unirsi a loro seguendo in diretta il Cristina D’Avena ‘Social Party Show’. Donare e divertirsi non è mai stato così facile.