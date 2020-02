“Una rondella di carote” e i racconti della memoria

LASTRA A SIGNA – “Una rondella di carote”: si intitola così il pomeriggio in programma domani, giovedì 6 febbraio, alle 17.30, presso la sala soci Coop delle Signe al Coop.Fi di Lastra a Signa. Un appuntamento voluto per ascoltare dal vivo una serie di racconti della memoria grazie alla performance del gruppo di lettori ad alta voce coordinati da Letizia Fuochi. Una bella occasione, quindi, per ricordare il giorno in cui molti italiani, fra cui la senatrice Liliana Segre, arrivarono ad Auschwitz nel 1944.