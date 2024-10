Una scuola cambia mensa e lascia Qualità e Servizi

SESTO FIORENTINO – Dopo i giorni di chiusura di Qualità e Servizi, la mensa di proprietà dei comuni di Barberino di Mugello, Calenzano, Campi Bisenzio, Carmignano, Sesto Fiorentino, Signa, decisa dall’amministratore unico Filippo Fossati per prevenzione dopo i presunti casi di salmonellosi, si annunciano le prime defezioni da parte di istituti scolastici che hanno utilizzato i pasti del centro cottura di via del Colle a Calenzano.

La scuola paritaria dell’Istituto Alfani di Sesto Fiorentino è una di queste. La scuola paritaria di via Giachetti ha al suo interno bambini dell’infanzia fino alla scuola media e ogni giorno la refezione scolastica viene usufruita da 230 alunni di età diversa. I genitori hanno chiesto al dirigente dell’Istituto di via Giachetti un cambio di mensa.

“Su richiesta dei genitori – spiega Padre Ssergio Sereni dirigente dell’Istituto Alfani – stiamo valutando l’ipotesi di rivolgerci ad un altro fornitore per la refezione scolastica”. Nella fase di transizione in attesa dell’arrivo del nuovo fornitore della mensa, i genitori si muovo su più fronti: in alcuni casi vengono a prendere i figli per farli pranzare a casa in altri li portano a scuola con il panino per la pausa pranzo.

I presunti casi di salmonellosi che si sono verificati nei giorni scorsi si sono verificati soprattutto a Sesto Fiorentino e Campi Bisenzio, ancora oggi all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze sono ricoverati otto bambini, altri sono ricoverati in altre strutture sanitarie. Intanto alcuni gruppi di genitori stanno valutando l’ipotesi di avviare un’azione legale. La vicenda sarà oggetto della sesta commissione consiliare di Sesto Fiorentino che si riunirà in Palazzo comunale giovedì 3 ottobre alle 9.30.