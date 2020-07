Una serata da Prima categoria con il Rotary Club Bisenzio Le Signe e il Malmantile

LASTRA A SIGNA – Una serata da Prima categoria. E’ quella “andata in scena” ieri sera, 1 luglio, a Malmantile dove il Rotary Club Bisenzio Le Signe ha voluto premiare la Asd Malmantile Calcio, squadra che ha vinto il Campionato di calcio di Seconda categoria, girone D, e che quindi nella prossima stagione giocherà in Prima categoria. Alla cerimonia erano presenti per il Malmantile il presidente Roberto Biondi, il tesoriere Carlo Lari, il mister Michelangelo Massimillo con quattro giocatori della prima squadra, ovvero Lorenzo Burnich, Matteo Celentano, Tommaso Serboli e Giulio Zingoni che hanno contribuito alla cavalcata vincente verso la promozione; per il Rotary Club Bisenzio Le Signe c’erano invece il presidente Chiara Pagni, il prossimo presidente Fabrizio Fossi e il segretario Fabio Ganugi. Allo scambio di gagliardetti tra i presidenti è seguita la donazione da parte del Rotary Club Bisenzio Le Signe di 20 mascherine con filtro alla squadra, “condita” da un brindisi di festeggiamento. “Un piccolo dono come segno di un inizio di collaborazione con un’associazione come quella malmantilese impegnata anche nel sociale: infatti, collabora attivamente da anni nel progetto “Un calcio per tutti”. Il Rotary vuole essere una presenza costante nelle realtà del nostro territorio”, queste le parole di Chiara Pagni al termine della serata.