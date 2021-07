Una serata fra rap e Hip Hop con la Dance Connection per la festa di Sant’Anna

LASTRA A SIGNA – L’appuntamento, in occasione della festa di Sant’Anna a Ponte a Signa, è con l’evento “Night 26” diretto da “Tutto fa broder family” in collaborazione con la Dance Connection. Questa sera, infatti, lunedì 26 luglio, con inizio alle 19, davanti al Bar 21 – vi aspetta una serata incentrata sulla cultura Hip […]

LASTRA A SIGNA – L’appuntamento, in occasione della festa di Sant’Anna a Ponte a Signa, è con l’evento “Night 26” diretto da “Tutto fa broder family” in collaborazione con la Dance Connection. Questa sera, infatti, lunedì 26 luglio, con inizio alle 19, davanti al Bar 21 – vi aspetta una serata incentrata sulla cultura Hip Hop di strada: Rap Battle – DJ Set in Vinyl – Street Dance Live Show & Street Food. Chiunque sia interessato/a a partecipare al Rap Contest, può presentarsi alle 19 davanti al Bar 21 per le iscrizioni.

Special Guest della serata “Grano”, che presenterà il suo nuovo album. Insieme a lui anche Mc Shark, che farà da giudice, uno dei pionieri dell’Hip Hop italiano, colui che ha contribuito a far crescere questa cultura dalla fine degli anni ’80 all’inizio degli anni ’90. All’epoca era un ragazzino che iniziava come b.boy e subito si è trovato a fare da supporto ad artisti della fama di Ice T, Afrika Bambata, Cookie Crew, Derek B. Durante la sua esperienza americana conosce e frequenta molti noti esponenti della scuola newyorkese dell’epoca come T la Rock, Afrika Bambata, Crezy leg, Dj Red Allert, Keith Haring entrando a far parte della grande “Universal Zulù Nation Funk Family” e poi in Italia supportando i grandi Run Dmc, Public Enemy, EPDM.