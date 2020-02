Una Sestese Maxitalia Service Jumboffice “in palla” travolge la Remo Masi

SESTO FIORENTINO – Partita con poche possibilità per la Remo Masi contro una Sestese ambiziosa di restare ai primi posti della classifica. Nei tre set giocati, infatti, si è rivista la Sestese di sempre e i padroni di casa si sono trovati di fronte una squadra in buona forma con la voglia di portarsi via da questa trasferta tre punti. E così è stato: 3-0 il risultato finale. Primo set combattuto, con la Remo Masi che ha cercato di rimanere attaccata agli ospiti fino all’ultimo. Un set giocato punto a punto, a fare la differenza è stata l’esperienza di alcuni giocatori della Sestese. Nel secondo parziale la musica cambia: la compagine sestese preme sull’acceleratore e distacca subito i padroni di casa di molti punti, e qui si vede la differenza fra le due squadre. La Maxitalia Service Jumboffice “picchia” forte, gli avversari non riescono a contenere gli attacchi che arrivano da ogni parte e mollano letteralmente nel finale. Nel terzo parziale la Remo Masi cerca di reagire passando solo di qualche punto avanti all’inizio ma la Sestese non ci sta e rimette in moto il proprio gioco portandosi, già a metà set, avanti nel punteggio per poi riuscire a chiudere l’incontro sul 3-0. Un incontro, fra l’altro, ricco di tante buone giocate.