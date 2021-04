Una spiaggia urbana lungo il fiume

CALENZANO – Cercasi gestore per la “spiaggia urbana lungo il fiume” alla Chiusa. Il bando è aperto online sul sito del Comune. La principale attività richiesta è l’allestimento della spiaggia urbana, mettendo a disposizione sedie, tavoli e sdraio, con servizio di sorveglianza. Sarà inoltre possibile posizionare strutture mobili per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; e organizzare eventi e spettacoli. “Non […]

CALENZANO – Cercasi gestore per la “spiaggia urbana lungo il fiume” alla Chiusa. Il bando è aperto online sul sito del Comune. La principale attività richiesta è l’allestimento della spiaggia urbana, mettendo a disposizione sedie, tavoli e sdraio, con servizio di sorveglianza. Sarà inoltre possibile posizionare strutture mobili per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; e organizzare eventi e spettacoli.

“Non sappiamo ancora cosa sarà possibile organizzare questa estate – dice l’assessore alla cultura Irene Padovani -, ma sicuramente potremo approfittare della bella stagione per tornare ad un minimo di socialità all’aperto. Con la prima spiaggia urbana di Calenzano diamo una possibilità in più, in un luogo suggestivo, da sempre frequentato dai nostri cittadini. Valorizziamo così questo bel posto lungo il fiume, offrendo nuovi servizi con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e ai prodotti del territorio, punti specifici inseriti nel bando”.

Previsti punteggi per i progetti attenti all’ambiente e al riciclo dei rifiuti; e per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari di eccellenza locali e regionali. Il bando è pubblicato sul sito del Comune. Si può presentare domanda fino all’8 maggio. La concessione varrà per i mesi da giugno a settembre nel triennio 2021/2023.