Una storia al giorno per i bambini, le libraie leggono su Facebook

SESTO FIORENTINO – Le librerie sono chiuse al pubblico ma i librai, e i libri, non si fermano. Un esempio è Lib Lab la libreria per bambini e ragazzi a Sesto Fiorentino, che tutti i giorni posta sulla propria pagina Facebook una lettura ad alta voce degli albi illustrati. Da un paio di settimane Stefania e Gloria, titolari della libreria, ogni mattina leggono un libro per i più piccoli, per condividere un momento insieme, anche se a distanza. Asinelli verdi, festa del babbo, pecore che giocano a calcio, pompieri… le storie hanno tantissimi protagonisti divertenti. Per condividere un momento bello, sereno e che aiuta a immaginare, perché la lettura ha il potere magico di farci viaggiare sempre con la fantasia, anche rimanendo fermi. In questi giorni con i bambini a casa sono consigliate, dicono Stefania e Gloria, le attività Montessori e comunque sempre tanti libri e albi letti ad alta voce.

Per i più grandicelli ci sono i consigli di lettura del gruppo “lettori voraci”, dagli 11 ai 14 anni. La libreria in questo periodo effettua consegne a domicilio tramite corriere. Per tutte le informazioni https://www.librerialiblab.it/