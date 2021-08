“Una storia di Architettura. Leonardo Mannini” per Apice Libri, da oggi in libreria

SESTO FIORENTINO – La storia dell’architettura costruita seguendo la biografica dell’architetto sestese Leonardo Mannini: è il curioso volume in uscita in libreria per i tipi di «apice libri» di Stefano Rolle. Nel volume, curato da Margherita Vestri, si raccontano trent’anni di attività di Mannini. “Una storia di Architettura – Leonardo Mannini”, corona una fatica editoriale […]

SESTO FIORENTINO – La storia dell’architettura costruita seguendo la biografica dell’architetto sestese Leonardo Mannini: è il curioso volume in uscita in libreria per i tipi di «apice libri» di Stefano Rolle. Nel volume, curato da Margherita Vestri, si raccontano trent’anni di attività di Mannini. “Una storia di Architettura – Leonardo Mannini”, corona una fatica editoriale protrattasi per ben tre anni e mezzo tra ricerca del materiale, costruzione dello storyboard e virtuose impaginazioni grafiche, a illustrare con disegni e photo-strip “a fumetti” la storia dello Studio nell’arco di tre decadi.

Sviluppato cronologicamente per singoli paragrafi, il corposo volume, 480 pagine, racconta gli aspetti salienti delle opere progettate e realizzate, insieme a immagini dei cantieri in divenire, allestimenti, concorsi di Architettura e oggetti di design. Una biografia malcelata nei muri delle tante case costruite, un po’ graphic novel un po’ fotoromanzo, che diventa raccolta e lascito di memorie costruite sul territorio, quasi un manuale di architettura nelle mani degli addetti ai lavori e un riferimento disciplinare nei cultori di storia locale. Foto di Guido Signori.