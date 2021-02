Una targa per ricordare i martiri delle Foibe: il grazie di FdI e Signa Tricolore all’amministrazione comunale e alla Lega

SIGNA – Fratelli d’Italia Signa, per mezzo del suo portavoce Marco Colzi, “ringrazia il sindaco di Signa Giampiero Fossi, la giunta e il consiglio comunale – si legge in una nota – per la targa in memoria dei martiri delle foibe, fortemente voluta da Fratelli d’Italia, che verrà scoperta mercoledì 10 febbraio nel corso della […]

SIGNA – Fratelli d’Italia Signa, per mezzo del suo portavoce Marco Colzi, “ringrazia il sindaco di Signa Giampiero Fossi, la giunta e il consiglio comunale – si legge in una nota – per la targa in memoria dei martiri delle foibe, fortemente voluta da Fratelli d’Italia, che verrà scoperta mercoledì 10 febbraio nel corso della giornata del ricordo”. In particolare, poi Fratelli d’Italia “vuole ringraziare il consigliere Vincenzo de Franco per l’impegno che ha personalmente profuso nel pensare, proporre e portare avanti con caparbietà e dedizione la mozione per fare approvare l’apposizione della targa, mozione poi votata da tutto il consiglio comunale. Questa iniziativa è stata da noi prima accolta e poi sostenuta fortemente. Un sentito ringraziamento, dunque, a tutti coloro che ne hanno permessa la realizzazione”. “Signa Tricolore – dichiara Alberto Danese – si unisce ai ringraziamenti ed esprime soddisfazione per il riconoscimento dovuto a questa tragedia che ha colpito moltissimi compatrioti, per molti anni colpevolmente dimenticata dallo stato italiano e purtroppo negata ancora oggi da alcune associazioni”.