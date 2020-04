Una tombola per beneficenza: così dai terrazzi si scopre la socialità durante l’isolamento

SESTO FIORENTINO – Baby dance, musica e anche la tombola, tutto rigorosamente a distanza. E con una bella finalità, oltre a tenersi compagnia: il ricavato della tombola, fissata per domani, 18 aprile, sarà devoluto all’ospedale pediatrico Meyer. Succede tra via del Mandorlo e via delle Ginestre, a due passi dalla chiesa di San Giuseppe artigiano, dove circa 15 famiglie, costrette a casa come tutti da inizio marzo, si sono conosciute meglio e hanno stretto amicizia. Effetti, stavolta per fortuna positivi, dell’isolamento domiciliare.

“Abbiamo cominciato tutti i pomeriggi a darci appuntamento per sentire insieme la musica dai propri terrazzi o dai propri giardini – spiega Sara – e poi piano piano è diventata una bella abitudine. Facciamo, sempre a distanza ovviamente, la baby dance e poi ascoltiamo la musica insieme e abbiamo dato vita a una chat su whatsapp. La cosa buffa è che prima non c’erano particolari legami, poi con la quarantena siamo diventati paradossalmente più vicini. Quando potremo, ovviamente, abbiamo già deciso che faremo un pranzo con tutti i tavoli per strada. Domani nel pomeriggio ci sarà una tombola, nata dall’idea di Cristina, le cui cartelle sono state vendute e sono state lasciate nelle cassette delle poste: il ricavato sarà devoluto al Meyer”.