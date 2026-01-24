Una vita dedicata alla musica e alla Filarmonica Giuseppe Verdi: il Comune rende omaggio ad Alessandro Pancani

SIGNA – L’zmministrazione comunale di Signa ha consegnato nella giornata di ieri un encomio ad Alessandro Pancani per la sua lunga e appassionata attività come musicista nella Filarmonica Giuseppe Verdi di Signa. La cerimonia si è svolta alla presenza di numerosi componenti della stessa Filarmonica, del capobanda Alessio Ganugi e del vicepresidente Gabriele Nardoni, a […]

In occasione dell'encomio è giunto anche un lungo messaggio di felicitazioni da parte dello storico presidente della Filarmonica, Fabrizio Rossi, a ulteriore testimonianza della stima maturata nel tempo.

Per molti anni ha suonato il flicorno baritono, offrendo un contributo costante alla vita musicale della Filarmonica. In seguito alla malattia ha saputo rinnovare il proprio impegno dedicandosi alle percussioni, continuando a partecipare attivamente alle attività e dimostrando come anche di fronte alle difficoltà sia possibile superare gli ostacoli con determinazione. Nel corso del suo percorso è stato un punto di riferimento per i giovani musicanti, trasmettendo valori di impegno, responsabilità e passione per la musica. Se la Filarmonica Giuseppe Verdi rappresenta oggi un esempio nel panorama bandistico, una parte di questo cammino è legata anche al contributo umano e musicale di Alessandro Pancani. “Con questo riconoscimento – spiegano dal Comune – l’amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento per l’impegno profuso nel tempo e per il contributo offerto alla crescita culturale e musicale della comunità”.