Una vita più sana? Nel mese di aprile visite gratuite, accordo fra Hidron e Ambulatori della Misericordia

CAMPI BISENZIO – Non si ferma la collaborazione fra il Centro Hidron e gli Ambulatori della Misericordia. Anzi, si arricchisce di nuovi servizi. In questo caso si parla di “Sindrome metabolica”, una condizione sempre più diffusa ma spesso sottovalutata. E’ un sindrome, infatti, che include diversi fattori di rischio che vanno, per esempio, dall’alterazione della glicemia all’ipertensione e che possono aumentare in modo significativo il rischio di sviluppare patologie gravi come il diabete e malattie cardiovascolari. In risposta a questa “sfida”, il Centro Hidron e gli Ambulatori della Misericordia hanno deciso di unire le forze e durante il mese di aprile offrono una serie di consulenze gratuite con biologi nutrizionisti e personal trainer qualificati per studiare, insieme, un percorso personalizzato per uno stile di vita più sano e più attivo. Oltre a ciò ci saranno dieci giorni di accesso gratuito a tutte le strutture Hidron. Per prenotare la consulenza gratuita e avere maggiori dettagli, inviare un messaggio WhatsApp al numero 340 7285269.