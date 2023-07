Una vita si salva donando, non bevendo: anche il gruppo Fratres Lastra a Signa dice sì alla campagna regionale

LASTRA A SIGNA – Anche il gruppo Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa ha aderito alla campagna promozionale estiva pensata e voluta dalla Fratres Toscana, “Non bere la tua vita, salvane una donando”. “Abbiamo deciso di dire sì a questa iniziativa – dice la presidente Sandra Mugnaini – perché, oltre a promuovere la donazione di sangue e/o plasma, sensibilizza, soprattutto i giovani, o almeno questa è la speranza, a un coretto stile di vita. Come abbiamo detto più volte, infatti, abbiamo bisogno di giovani donatori proprio perché è necessario un ricambio generazionale. Un donatore termina la propria “carriera” a 65 anni e per non interrompere la catena della solidarietà è indispensabile che i giovani si avvicinino alla donazione del sangue. Siamo comunque soddisfatti perché nel nostro gruppo, negli ultimi cinque anni, abbiamo visto un incremento dei giovani donatori nelle fasce di età 18/25 e 26/35 anni”.

“Sostengo molto volentieri questa campagna di sensibilizzazione e prevenzione – ha aggiunto il sindaco di Lastra a Signa, Angela Bagni – che dimostra, come sempre, l’attenzione del gruppo Fratres lastrigiano alle tematiche che riguardano la salute in generale e i corretti stili di vita. Piccoli etilometri verranno distribuiti gratuitamente in alcuni luoghi del territorio, soprattutto ai giovani. La campagna è iniziata nei giorni scorsi e proseguirà fino a esaurimento scorte in bar, pub e locali della città”.