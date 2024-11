Un’ambulanza neonatale e un mezzo per i servizi sociali: Misericordia di Campi Bisenzio in festa

CAMPI BISENZIO – L’inaugurazione di due nuovi mezzi (un’ambulanza neonatale e un mezzo attrezzato per i servizi sociali) e il nuovo bar del circolo Mcl Il Palagio, aperto presso la sede di via Saffi. Ma anche il labaro della Misericordia rimasto alluvionato un anno fa e adesso custodito in una teca all’ingresso della stessa sede […]

CAMPI BISENZIO – L’inaugurazione di due nuovi mezzi (un’ambulanza neonatale e un mezzo attrezzato per i servizi sociali) e il nuovo bar del circolo Mcl Il Palagio, aperto presso la sede di via Saffi. Ma anche il labaro della Misericordia rimasto alluvionato un anno fa e adesso custodito in una teca all’ingresso della stessa sede dell’associazione e il “gemellaggio” con la Misericordia di Salerno a cui è stato donato un mezzo. Domenica, l’ultima, ricca di appuntamenti e di emozioni quella appena trascorsa per la Misericordia di Campi Bisenzio alla presenza del presidente della Regione, Eugenio Giani, del sindaco di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri e del vice-sindaco di Signa, Marinella Fossi. Una domenica, come ribadito dal Correttore nella sua omelia, don Ivo Marchi, che “dà il segno dell’appartenenza, perché la strada del servizio richiede slancio e la disponibilità a dare tanto”. Oltre alla presenza di tantissimi fratelli e sorelle della Misericordia di Campi Bisenzio, di alcune Misericordie intervenute, delle forze dell’ordine (il comandante della Polizia Municipale, il capitano della Stazione Carabinieri di Signa, comandante della Stazione Carabinieri di Campi Bisenzio e il comandante della Polizia Stradale Firenze Nord), del dottor Marco Moroni e dei rappresentanti di alcune aziende, enti e Misericordie che hanno fatto delle donazioni.

Non una commemorazione, ma una festa. Il Provveditore Cristiano Biancalani è stato chiaro. Incentrata soprattutto sui due nuovi mezzi, acquistati e finanziati appunto grazie alle tantissime iniziative organizzate in questi mesi dalla Misericordia e a importanti donazioni di enti privati che “dimostrano la concretezza e la sensibilità di persone che si sono rivolte direttamente alla nostra Misericordia. Con questa inaugurazione diamo conto alla comunità e ai donatori di come i contributi ricevuti siano stati utilizzati. Un traguardo significativo, – ha spiegato Biancalani – un passo importante verso un futuro che sia di maggiore inclusione per tutti, con l’obiettivo di guardare avanti con speranza e determinazione al servizio di una comunità sempre più solidale e accogliente”.

Prima delle benedizione dei nuovi mezzi da parte del Correttore, è intervenuto anche il presidente Giani: “La Misericordia di Campi Bisenzio è un perno importante nella nostra regione, un’associazione che ha cinque secoli di vita e che ancora oggi porta avanti i propri servizi con grande passione, anzi implementandoli ancora di più. E l’inaugurazione di un’ambulanza “importante”, quella per il trasporto neonatale, testimonia ancora di più la straordinarietà del momento”.

La giornata si è conclusa con il gemellaggio con la Misericordia di Salerno, alla presenza del Governatore, Giuliano Califano (che non ha nascosto la propria commozione sia durante la Santa Messa, con la vestizione di due consorelle della Misericordia campana, che durante il gemellaggio) e di un nutrito gruppo di volontari. Presente anche il Comune di Salerno rappresentato dall’assessore Falcone “Non è solo un segno di amicizia – ha detto il Provveditore Biancalani – ma la dimostrazione tangibile di una collaborazione costante al servizio delle rispettive comunità di riferimento”.