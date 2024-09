Un’auto sbanda e finisce contro altri veicoli in sosta: morto un uomo di 77 anni

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti, questa mattina poco prima delle 10, per un incidente stradale che ha visto coinvolte alcune autovetture. Il sinistro è avvenuto in via Bologna dove un’auto è sbandata finendo su alcuni veicoli in sosta. Due le persone estratte dagli uomini dei Vigili del fuoco e affidate […]

PRATO – I Vigili del fuoco di Prato sono intervenuti, questa mattina poco prima delle 10, per un incidente stradale che ha visto coinvolte alcune autovetture. Il sinistro è avvenuto in via Bologna dove un’auto è sbandata finendo su alcuni veicoli in sosta. Due le persone estratte dagli uomini dei Vigili del fuoco e affidate al personale del 118. Per una di queste, un uomo di 77 anni, non c’è stato niente da fare, il medico ne ha constatato il decesso, mentre la moglie è stata portata all’ospedale. La strada è stata chiusa per permettere le operazioni di soccorso e consentire alla Polizia municipale di effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica del fatto.