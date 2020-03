Unicoop Firenze, da lunedì 16 marzo chiusura anticipata alle 20 in tutti i punti vendita

FIRENZE – Chiusura anticipata nei punti vendita Coop. Da lunedì 16 marzo tutti i punti vendita di Unicoop Firenze chiuderanno alle 20. Tale provvedimento, specifica Unicoop Firenze, si rende necessario per garantire il rifornimento delle merci in condizioni di sicurezza e per assicurare a soci e clienti la reperibilità della merce sugli scaffali. Unicoop Firenze ricorda inoltre che i punti vendita della cooperativa resteranno aperti sabato e domenica senza alcuna variazione. Maggiori informazione e tutti gli orari sul sito.